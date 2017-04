Mit vorgehaltener Waffe: Räuber überfallen 81-Jährige an der Haustür

Als es am Dienstagmittag an der Haustüre einer Rentnerin (81) in Nymphenburg klingelt, stehen zwei Räuber mit vorgehaltener Pistole vor ihr. Danach flüchten die Männer mit dem Auto ihres Opfers.

München - Die Täter haben sofort deutlich gemacht, was sie wollen. Mit vorgehaltener Pistole standen sie am Dienstag gegen 13.35 Uhr an der Haustüre einer 81-Jährigen in Nymphenburg. Die beiden Unbekannten drängten die Seniorin zurück in ihr Haus, sie musste sich auf einen Stuhl setzen. In gebrochenem Deutsch verlangten die Täter nach Bargeld, auch ihre EC-Karte nahmen sie der Frau ab. Die Rentnerin sagte den Männer, dass ihr Mann bald wieder nach Hause kommen würde, da schnappten sie sich das vor dem Haus geparkte Auto der Rentnerin und ergriffen die Flucht. Im Gepäck: Mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Polizei fand das Auto wenig später in der Nähe des Hauses. Von den Räubern fehlt aber bislang jede Spur.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, etwa 38 bis 45 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich Pole), kräftige Figur; Bekleidung: Mütze, braun/olive Jacke, weiße Handschuhe; bewaffnet mit einer kleinen, dunklen Pistole.

Täter 2: Männlich, etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich Pole), Bekleidung: graue Mütze, Schal vor dem Gesicht, dunkle ovale Sonnenbrille, dunkle Kleidung.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

