Panne beim 2. Staatsexamen: Regierung von Oberbayern unterläuft grober Fehler am Prüfungstag

Von: Julian Limmer

Panne-Prüfung bei der TU: Examen fand für Medizin-Studentinnen und Studenten in Germering (Foto) nicht in München statt. © Weber

Pannen-Prüfung für Medizin-Studenten der Technischen Universität: Kurz vor dem Medizin-Examen fällt der gravierende Fehler erst auf. Kandidaten haben wenig Verständnis dafür.

München – Unangenehme Überraschung – und das kurz vor einer der wichtigsten Prüfungen des Lebens: Rund 100 Medizin-Studenten und Studentinnen aus München mussten gestern vor dem 2. Staatsexamen kurzerhand quer durch die Stadt hetzen, um den Prüfungsort zu wechseln. Sie wurden für das fünfstündige Examen fälschlicherweise in die Lazarettstraße (Konferenzzentrum München in Neuhausen) eingeladen, eigentlich war für die Studenten jedoch die Stadthalle in Germering als Prüfungsort vorgesehen.

München: Pannen-Prüfung – Technische Universität verschickt falsche Einladungen zum Staatsexamen

Den Verantwortlichen war der Fehler erst am Morgen der Prüfung aufgefallen. Die Folge: Man konnte die nervösen Prüflinge nicht mehr rechtzeitig informieren. Stattdessen stand nun direkt am falschen Ort in der Lazarettstraße eine Frau mit einem Papierschild, die die betroffenen Kandidaten drauf hinwies, dass sie nach Germering weiterfahren müssen. Wegen des Fehlers verschob sich dort der Examensbeginn um eine Stunde nach hinten, überall sonst in Deutschland startete die Prüfung um 9 Uhr.

Dennoch: „Das war eine sehr sportliche Angelegenheit“, sagt ein Student, der lieber anonym bleiben will. Er habe kein Verständnis dafür: Bei einer solch wichtigen Prüfung dürfe so ein Fehler nicht passieren.

Regierung von Oberbayern: Fehler sei „sehr bedauerlich“

Die Technische Universität, die die Einladungen verschickt hatte, verweist bei der Verantwortung auf die Regierung von Oberbayern. Diese pflegt und organisiert die Prüfungsdaten aller Kandidaten. Im Prüfungsverwaltungssystem der Regierung sei der Ort für die betroffenen Studenten jedoch falsch zugeordnet gewesen, wodurch es zu der Panne auf der Einladung kam. Woran es genau lag, werde derzeit noch geprüft: „Ob es menschliches oder technisches Versagen war, können wir bisher noch nicht sagen“, teilt ein Sprecher der Regierung von Oberbayern mit. Die Prüfungspanne sei jedoch „sehr bedauerlich“. Die Verantwortlichen würden nun die Ergebnisse in Germering im Auge behalten. Sollten die Resultate merklich „unterdurchschnittlich ausfallen“, dann werde man reagieren.

