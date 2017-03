Ex-Freund schlägt mit Stange auf Rentner ein: Schädelbruch

München - Blutiger Trennungsstreit: In einem Gerner Haus schlug ein 30-jähriger Brasilianer mit einer Eisenstange auf einen 72-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Gegen den Täter wurde Haftbefehl erlassen.

Laut Polizei wollte der Brasilianer am Donnerstag offenbar seine restlichen Sachen nach der Trennung von dem 72-Jährigen abholen. Beide gingen dazu in den Keller des Mehrfamilienhauses in Gern. Dort schlug der 30-jährige unvermittelt von hinten mit einer Eisenstange auf den Kopf des Rentners. Das Opfer ging zu Boden. Dennoch prügelte der 30-Jährige weiter mehrfach auf den Ex-Freund ein. Dann verließ der Täter den Keller.

Der Rentner schleppte sich zurück in seine Wohnung und verständigte den Rettungsdienst. Der Mann wurde mit einer Schädelfraktur und Armverletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Wegen der Schwere der Verletzungen übernahm die Mordkommission München die Ermittlungen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten in dem Haus des Rentners befand sich der Brasilianer wieder vor Ort. Er räumte die Tat ein uns wurde festgenommen. Ein Richter erließ wegen versuchten Mordes Haftbefehl.

