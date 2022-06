Münchner Katzen-Drama: „Lagertha“ in Plastiktüte entsorgt - Ersatzmamas kämpfen für sie

Katzen-Baby Lagertha kämpft. © Tierheim München

Wie Abfall ist das schwarze Baby-Kätzchen „Lagertha“ in einer Plastiktüte entsorgt worden. Beim Münchner Tierschutzverein kümmert man sich rührend.

München - Brutal ausgesetzt, in einer Plastiktüte, als Neugeborenes – so begann das Leben für die kleine schwarze Babykatze Lagertha. Einem aufmerksamen Passanten, Notversorgern der Tierklinik und zwei Ersatzmamas ist es zu verdanken, dass das Kätzchen überhaupt noch lebt – und nach etwa zehn Tagen die tiefblauen Augen öffnete.

Petra Shanks vom Münchner Tierschutzverein und eine Kollegin haben sich in den vergangenen Wochen um das ausgesetzte Kätzchen gekümmert, es vom Tierheim mit nach Hause genommen, ihm alle paar Stunden das Fläschchen gegeben. „Natürlich kommen bei mir Muttergefühle auf. Wir sind so stolz, dass wir Lagertha so weit durchgebracht haben.“

München: Baby-Katze in Plastiktüte entsorgt - Tierschutzverein kümmert sich rührend

Als das Babykätzchen vor ein paar Wochen wie Abfall entsorgt wurde, war es gerade erst geboren, hatte noch die Nabelschnur am Bauch. Ein Passant hatte die Tüte in einem Gebüsch in Neuhausen entdeckt: Er rettete das Kätzchen vor dem Ersticken.

Petra Shanks ist zuversichtlich: „Ich denke, dass sie es schafft!“ Dazu passt auch der Name der kleinen Kämpferin: Lagertha ist nach einer schlagkräftigen Heldin aus der Fernsehserie „Vikings“ benannt.