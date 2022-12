Halbzeit beim Münchner Hochhaus-Stopp: Schon 18 000 Unterschriften gegen Paketpost-Plan

Bürgerbegehren

Es ist praktisch die halbe Miete für das Bürgerbegehren, das die beiden geplanten Hochhäuser an der Paketposthalle (Neuhausen) stoppen will.

Rund 18 000 Unterschriften liegen schon vor, weitere 2000 sind von den Helfern bereits eingesammelt, aber noch nicht weitergeleitet, berichtet der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper. Für einen Bürgerentscheid braucht es etwa 35 000 Unterstützer.



München: Gegner der Hochhaus-Pläne warnen vor „Wolkenkratzer-Metropole“

Aktuell sammelt man an vielen Plätzen in der Stadt Unterschriften – unter anderem zweimal die Woche am Rotkreuzplatz und jeden Freitag am Romanplatz. Ziel der Aktion ist ein Bürgerentscheid, bei dem die Münchner selbst entscheiden sollen, ob auf dem Areal der Paketposthalle zwei Türme mit einer Höhe von 155 Metern entstehen sollen.

Damit drohe München eine städtebauliche Wende zur „Wolkenkratzer-Metropole“, heißt es vonseiten der Gegner. Denn die Entscheidung für die „Hochhausgiganten“ würde Investoren den Weg für den Bau weiterer Hochhäuser ebnen, was Charakter und Stimmung der Stadt dauerhaft und einschneidend verändern würde. Ein Dammbruch, der verhindert werden müsse, so die beiden Initiatoren Robert Brannekämper und Ex-SPD-Stadtrat Wolfgang Czisch. Die Bürgerinitiative will die maximale Bauhöhe für die Paketposthalle auf 60 Meter begrenzen.

2004 hatten die Münchner bei einer Abstimmung beschlossen, dass es in der Landeshauptstadt keine Gebäude geben soll, die höher als die Türme der Frauenkirche sind. Damit wäre bei 100 Metern Schluss. Gemäß einer Hochhausstudie des Planungsreferats aus dem Jahr 2020 gäbe es in München aber durchaus Zonen, in denen noch höher gebaut werden könnte. Noch hat der Stadtrat das aber nicht abgesegnet. (Carmen Ick-Dietl)