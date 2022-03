Der Prinz der guten Tat: Ludwig von Bayern berichtet von seinen Hilfskonvois in die Ukraine

Von: Phillip Plesch

Einsatz im Krisengebiet: Prinz Ludwig mit Helfern an der rumänisch-ukrainischen Grenze. © fkn

Ludwig Prinz von Bayern liefert Hilfsgüter ins Krisengebiet an die rumänisch-ukrainische Grenze. Jetzt startet eine Spendenaktion in Nymphenburg.

München – Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb setzt sich Ludwig Prinz von Bayern (39) mit großem Engagement für die Opfer des Krieges in der Ukraine* ein und reiste selbst bis zur Landesgrenze. Die tz sprach mit ihm über seine Hilfsaktion.

Sie waren bis an der ukrainischen Grenze …

Prinz Ludwig: Wir haben uns entschieden, an dem Drei-Länder-Eck zwischen Moldawien, Rumänien und der Ukraine zu arbeiten, weil der Hilfsverein Nymphenburg, für den ich verantwortlich bin, in der Gegend Bukowina schon seit Jahrzehnten Projekte gemacht hat. Deshalb kennen wir die Region gut und sind dort auch gut vernetzt. Das hilft. Vor allem die Logistik wäre sonst schwierig. Die Gegend hat zudem den Vorteil, dass man in einem Gebiet, das noch relativ friedlich ist, ins Land hineinkommt. Daher sammeln sich in dieser Region auch einige Binnengeflüchtete. In der ukrainischen Stadt Czernowitz haben wir schon rund 100.000 Binnengeflüchtete, die das Land nicht verlassen wollen oder können. Das macht mir große Sorge. Es gehen aber auch viele Menschen über die Grenzen.

Wie haben Sie die Situation dort erlebt?

Prinz Ludwig: Anfangs waren es die Reicheren, die das Land verlassen haben, doch man sieht jeden Tag, dass die Menschen ärmer werden und dementsprechend mehr Hilfe brauchen. Noch ist die Lage auf unserer Seite im Griff. Die Gespräche, die ich geführt habe, zeigen: Viele haben es noch gar nicht verarbeitet. Sie wissen nicht, was mit ihnen passiert. Es herrscht große Verwirrung und damit auch Angst.

„Wir haben ganze Großmärkte leergekauft“, sagt Prinz Ludwig. Die Hilfsgüter werden auf beiden Seiten der Grenze an die Geflohenen verteilt. Der Bedarf ist groß. © fkn

Die Familie Wittelsbach hat eine Million Euro für die Ukraine-Hilfe gespendet …

Prinz Ludwig: Bei uns haben sich alle Familienmitglieder entschieden, gemeinsam eine große Spende zu machen. Aber das ist nur die Geldseite. Wichtig ist, dass man sich dann auch auf jede andere mögliche Art einsetzt. Es ist eine ganz besondere Situation, die es so jahrzehntelang nicht gab. Das erfordert anderes Denken als sonst. Jeder muss für sich kreativ sein und überlegen: Was sind meine Möglichkeiten zu helfen.

Leider gibt es derzeit viele Brennpunkte, viele Konflikte auf der Welt …

Prinz Ludwig: Es ist wichtig, dass wir die anderen Brennpunkte nicht vergessen. Ich selbst habe in den vergangenen Jahren viel in Afrika gearbeitet. Dort gehen die Projekte auch weiter. Das Engagement für die Ukraine müssen wir halt zusätzlich machen – und nicht anstelle anderer Projekte.

Wären Sie jetzt eigentlich ohnehin hier in Bayern oder in Afrika?

Prinz Ludwig: Ich mache meine Reiseplanung relativ kurzfristig und habe meine nächste Afrika-Reise auf Ende April verschoben. Damit noch mehr Zeit ist, die erste Anlaufwelle für die Ukraine fertigzumachen.

Woher nehmen Sie die Zeit und Energie, sich so für soziale Projekte einzusetzen?

Prinz Ludwig: Ich habe den Luxus, von meiner Familie die Unterstützung zu bekommen, mich engagieren zu können. Und das nehme ich gerne wahr. Ich tue die Sachen, weil ich davon überzeugt bin – und weil ich es gerne mache.

Fahren Sie noch mal mit Hilfsgütern ins Grenzgebiet?

Prinz Ludwig: Ich war jetzt zwei Mal dort und werde sicher wieder fahren. Wann hängt vom Bedarf ab. Wir haben in der ersten Welle vor allem Hilfsgüter direkt in Rumänien gekauft. In der zweiten Welle bringen wir vieles direkt aus Deutschland mit. Daher die Spenden-Aktionen in Nymphenburg.

Wie sehen Sie Deutschland in dieser Krise?

Prinz Ludwig: Ich glaube, dass wir als Deutsche verstanden haben, dass wir uns in einer solchen Situation nicht zurücklehnen dürfen und uns darauf verlassen, dass der Staat und die großen Organisationen allein mit der Situation fertig werden. Niemand war auf eine Situation wie diese ausreichend vorbereitet, und daher ist jeder von uns gefragt, im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfe zu leisten.

Spendenaktion-Aktion in Nymphenburg: So können Sie helfen

Sammelstelle für die Ukraine am Schloss Nymphenburg in München. © Markus Schlaf

Der Hilfsverein nimmt neben Geldspenden auch Sachspenden entgegen. Die Sammelstelle (Nördliches Schlossrondell 8) hat am Mittwoch (16 bis 18 Uhr) und am Samstag (10 bis 16 Uhr) wieder geöffnet. Weitere Infos gibt’s im Netz unter hilfsverein-nymphenburg.de.

Prinz Ludwig von Bayern setzt sich für IT-Projekt in Kenia ein

Einen Großteil des Jahres verbringt Prinz Ludwig in Kenia für das Projekt „Learning Lions“, das er mitbegründet hat. In einem „Löwenmarsch“ (2019) sammelte der Ururenkel des letzten bayerischen Königs dafür Spenden. Lesen Sie hier ein tz-Interview (2016) mit Ludwig von Bayern über sein Projekt in Kenia.



Vitali Klitschko soll am Mittwoch (23. März) im Münchner Stadtrat sprechen. Der Bürgermeister von Kiew hat zugesagt, sich zuzuschalten. Das hat unsere Redaktion aus dem Rathaus erfahren. Es hänge freilich von der Situation in Kiew ab. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA