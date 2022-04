Extrem-Wetter: Nach Winter-Einbruch - radikale Wende nimmt Kurs auf München

Von: Tanja Kipke

Schnee, Regen und Sturm: Typisches Aprilwetter wütet in Bayern. Das Wetter will sich einfach nicht beruhigen. Den Münchnern steht ein Wetter-Umschwung bevor.

Wetter in München: Fulminanter Wetter-Wechsel vor der Tür

Update vom 11. April, 10.18 Uhr: Noch vor wenigen Tagen erlebte München einen echten Winter-Einbruch. Nun bahnt sich eine massive Wetter-Wende an. Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, kehrt der Frühling in der Isar-Metropole zurück. Bereits zum Wochenstart strahlt die Sonne den ganzen Tag und bringt Temperaturen von bis zu 14 Grad mit sich. Dann, bis zum Freitag, steigen die Temperaturen immer weiter an. Schon am Dienstag erreicht das Thermometer satte 19 Grad, den vorläufigen Höhepunkt soll es dann am Donnerstag geben. Mit 20 Grad dürfte das Wetter dann zu T-Shirt und Biergarten einladen, ehe es - Stand jetzt - in Richtung Wochenende wieder regnerisch und deutlich kühler werden soll.

Erstmeldung vom 10. April 2022

München - Ein stetiger Wechsel aus Schnee, Regen, Sturm: In Bayern herrschte in den letzten Tagen ein ungemütliches, klischeehaftes Aprilwetter. Der erneute Wintereinbruch sorgte vielerorts für Unfälle und in einer Region auch für Stromausfall. Nun kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für manche Regionen des Freistaats erneut Schneeschauer an. Die Temperaturen fallen zudem in den Minusbereich, es wird frostig. Kurz danach steht den Bayern ein heftiger Wetterumschwung bevor.

Wetter in Bayern: Erst Schneeschauer und Frost, dann sommerliche Temperaturen

„Luft polaren Ursprungs“ strömt laut DWD nach Bayern und sorgt in der Nacht zum Montag für einen Temperatursturz. Die Werte fallen, es werden Tiefstwerte zwischen -5 und -8 Grad erwartet. Durch Schnee- und Graupelschauer müsse bis in die Nacht hinein streckenweise mit Glätte gerechnet werden. Wer bereits mit Sommerreifen fährt, sollte daher besonders gut aufpassen. Für ganz Bayern hat der DWD eine amtliche Warnung vor Frost herausgegeben. Sie gilt von 0 Uhr bis Montag 8 Uhr.

Der April hat in München in der letzten Woche nochmal für Schnee gesorgt. Nun kommt die Wende. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Wetter-Umschwung in Bayern: Sommerliche Temperaturen über 20 Grad prägen die Woche

Das winterliche Wetter ist bereits am Montag wieder passé. „Von Württemberg her etabliert sich allmählich ein Hoch“, schreibt der DWD in seiner Vorhersage. „Nachfolgend wird die eingeflossene Luft erwärmt.“ Bedeutet: sommerliche Temperaturen in ganz Bayern. Bereits am Montag werden Höchstwerte um die 17 Grad erwartet. Im Vergleich zu den nächtlichen Minusgraden, ein Unterschied von 20 Grad. Am Dienstag und Mittwoch soll es dann im ganzen Freistaat Temperaturen über 20 Grad geben.

Der schönste Tag wird der Mittwoch: „Niederschlagsfrei, mehr Sonne als Wolken“, so der DWD. Temperaturen bis 24 Grad seien möglich. Am wärmsten werden es wohl die Franken haben. Aber auch die Münchner können sich über mildes Wetter freuen, bis zur Mitte der Woche klettern die Temperaturen auch hier nach oben. Bis zu 22 Grad werden in München erwartet. (tkip)