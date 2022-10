„Finde den Fehler“: Foto aus MVG-Bus lässt rätseln - Auflösung überrascht

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Bilderrätsel auf Jodel. Wer findet den Fehler? © Screenshot: Jodel

Ein MVG-Bus: Für den Otto-Normalverbraucher ein gängiger Anblick. Doch es kann auch passieren, dass das unscheinbare Gefährt Blicke auf sich zieht, wie auf diesem Suchbild.

München - Tagtäglich steigen tausende Personen ein und aus. Hunderte von ihnen fahren in der Stadt die Menschen an ihre Ziele: Die MVG-Busse der Stadt München. In den seltensten Fällen fallen die Busse vermutlich auf Grund ihrer Optik oder ihres Innenlebens auf, geschweige denn, dass Fahrgäste das Interieur oder die Außenoptik besonders ins Visier nehmen. Doch, dass das auch anders laufen kann, zeigt jetzt ein Foto, das auf der Plattform „Jodel“ geteilt wurde. Finden Sie den Fehler?

München: Rätsel um MVG-Bus-Foto - „Finde den Fehler“

Doch Schritt für Schritt. Was ist zu sehen? Das Bild, von einem anonymen Nutzer geteilt. zeigt einen MVG-Bus. Der Fotograf / die Fotografin sitzt augenscheinlich recht weit vorne im Bus. Zunächst ist nichts Außergewöhnliches zu erkennen: Ein Fahrer, eine Warnung fürs Schwarzfahren, eine sommerliche Landschaft. So weit, so gut. Wäre da nicht der kurz Text, der zusätzlich zu dem Foto geteilt wurde: „Finde den Fehler“.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bilder-Rätsel: München-Bus-Foto lässt Leute rätseln - „Erinnert mich an meine Kindheit“

In den Kommentaren wird entsprechend direkt losgerätselt. „Die runden Stop-Knöpfe erinnern mich an meine Kindheit, aber sonst ...?“ Falsch. „Die Bildschirme?“ Schon besser. Denn der Fotograf löst das Rätsel rasch auf: Er befindet sich auf Korfu! „Fährt hier einfach ein MVG-Bus“, schreibt er weiter. Und tatsächlich, beim genaueren Hinsehen erkennt man landschaftlich, dass es sich wahrlich nicht um München handeln kann. Auch die Anzeige auf dem Bildschirm unterscheidet sich merklich von den hiesigen. „Nichtmal das Schwarzfahren-Schild haben sie rausgetan,“ kommentiert ein Nutzer. Ein anderer, wohl fachkundiger, schreibt: „Jo, die MVG hat auch ihre alten Trams nach Bulgarien vertickert.“ Na dann, allzeit gute Fahrt!