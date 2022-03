Sahara-Staub und Blutregen: Experte erklärt, wie lange das Phänomen noch über Bayern bleibt

Von: Magdalena von Zumbusch

Aktuell sind die rötlichen Sahara-Staubwolken in München nicht mehr so intensiv wie am Dienstag. Dafür kommt jetzt der sogenannte Blutregen.

Update vom 16. März, 15.29 Uhr: Mehr als 2000 Kilometer ist er bereits durch die Luft gewirbelt, hat im Freistaat schon ordentlich den Himmel verfärbt - und Waschanlagen eine Sonderkonjunktur beschert: Staub aus der Sahara. Er sorgt derzeit für spektakuläre Bilder, aber auch ordentlich Dreck in Bayern. Bald schon ist er allerdings wieder weg.

Sahara-Staub: Höchste Konzentration am Donnerstag in Bayern erwartet

„Es sind immer wieder andere Regionen, die es trifft“, erklärt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Spätestens am Freitag soll allerdings Schluss sein mit dem spektakulären Anblick. „Sobald die Strömung ein bisschen dreht, ist schon wieder raus aus der Nummer.“

Am Donnerstag hält der Spuk jedoch noch einmal an: Die höchste Staubkonzentration erwarteten die Wetterfachleute morgen unter anderem in Bayern. „Im Norden wird man davon nicht so viel mitkriegen, weil ein Tiefausläufer sich bemerkbar macht und es dadurch im Norden ohnehin viele Wolken gibt und es ein bisschen regnet“, prognostizierte der DWD-Experte. „Aber es kann sein, dass Saharastaub im Norden und über der Mitte Deutschlands ausgewaschen wird und man Schlieren auf den Autos hat.“ Am Freitag hat sich das Phänomen dann erst einmal endgültig erledigt.

Ursprünglicher Artikel vom 16. März:

München - Staub aus der Sahara verfärbt weiter den Himmel über Bayern. Besonders intensiv war die orange-rote Färbung des Himmels in München am Dienstag zu sehen: Wie eine Stadt in Süditalien kurz nach Sonnenuntergang sah München gestern aus. Am heutigen Mittwoch, 16. März 2022 ist hat die Färbung des Münchner Himmels nachgelassen.

Sahara-Staub über München: Wohl das „stärkste Wüstenstaub-Event“ seit 2004

Dafür soll das Phänomen laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heute in ganz Bayern zu sehen sein. Selbst am Donnerstag könnte der Saharastaub über Bayern noch nicht weggeweht sein. Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh bringt dieses Jahr möglicherweise sogar das stärkste Wüstenstaub-Event seit dem 21. Februar 2004.

Südwestwinde bringen den Sahara-Staub bis nach Bayern

Momentan gibt es in der Wüste Tunesiens und Libyens regelrechte Sandstürme. In den dortigen Tiefdruckgebieten wird Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen insbesondere im Frühjahr und Sommer Bayern und tauchen hier alles in ein rötliches Licht.

Sahara-Staub in München: Bei Niederschlag heute „Blutregen“ möglich

Leichte Niederschläge führen bei dieser Wetterlage zu „Blutregen“, wobei der Wüstensand ausgewaschen wird. Das Wasser färbt sich dann bräunlich. Am heutigen Mittwoch, 16. März 2022, soll trotz der in München nicht mehr sichtbaren Färbung die Konzentrationen des Wüstenstaubs in ganz Bayern mit 2.000 Mikrogramm pro Quadratmeter Luftsäule laut BR noch sehr hoch sein - normal wären 500 bis 1.000 Mikrogramm. Durch leichte Niederschläge könnte es dabei auch zu dem beschriebenen Blutregen kommen.

Sahara-Staub: In München und Bayern keine Gesundheitsgefahr

Für die Natur in Bayern sind die Nährstoffe im Sahara-Staub positiv. Auch für den Menschen besteht in Bayern keine Gefahr. Der Staub aus der Sahara führt zu einer höheren Feinstaubbelastung, so der DWD. Gesundheitlich bedenklich ist der Saharastaub aber hierzulande nicht, dafür ist die Konzentration in der Luft nicht hoch genug (anders ist das im Süden Europas!). Auch in anderen Teilen von Deutschland sorgt der Staub für einen verfärbten Himmel: So könnte zum Beispiel in Köln der Sonnenuntergang am Mittwoch dank Sahara-Staub spektakulär aussehen, berichtet 24RHEIN*.

