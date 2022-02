München schlägt wegen Sturm Ylenia Alarm: Einige S-Bahn-Strecken mit Bäumen blockiert

Von: Leyla Yildiz, Tanja Kipke

Das Wetter macht den Bayern zu schaffen. Einige Schulen wurden bereits wegen Orkanböen geschlossen. Auch die Münchner bleiben von der Sturmfront nicht verschont.

Update vom 17. Februar, 21.45 Uhr: Die Ausläufer des Sturms Ylenia fegen auch über München hinweg. Am Donnerstagabend zieht die Feuerwehr eine erste Bilanz - und muss mit einem riesigen Kran in den Süden der Landeshauptstadt ausrücken.

Update vom 17. Februar, 14.15 Uhr: Schneeschmelze und ergiebige Regenfälle haben einige Flüsse und Bäche über die Ufer treten lassen. Der Hochwasserdienst des Landesamts für Umwelt gibt am Pegel Fürth am Berg in Oberfranken die Überschreitung der Meldestufe drei bekannt. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller sowie Straßen überflutet werden könnten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zum Freitag gebietsweise mit neuen Regenfällen in Bayern.

Sturm über München: Tierpark Hellabrunn bleibt geschlossen

Update vom 17. Februar, 12.55 Uhr: Das Sturmtief Ylenia hat jetzt dafür gesorgt, dass der Münchner Tierpark Hellabrunn vorsorglich geschlossen bleibt. Der Entschluss dazu kam am Donnerstagmorgen. Doch das sind nicht die einzigen Sturmauswirkungen, die sich im Laufe des Vormittags gezeigt haben. Einige S-Bahn-Strecken um München waren durch Bäume auf den Gleisen blockiert, genauso wie zahlreiche Straßen. Welche Sturmschäden es bislang in Oberbayern gibt, lesen Sie hier.

Update vom 17. Februar, 10.53 Uhr: Die starken Orkanböen halten den Freistaat Bayern auf Trab. Besonders fegte das Sturmtief über den Kreis Miesbach hinweg. Dort hatte die Feuerwehr mit umgestürzten Bäumen zu kämpfen. Die Landeshauptstadt München warnte nun via Twitter, Grün- und Parkanlagen sowie die Isarauen zum Zeitpunkt des Sturmes nicht zu betreten. Friedhöfe, Wertstoffhöfe sowie der Enstorgungspark Freimann bleiben geschlossen.

Eine weitere Auswirkung hat der Wind auf das Impfangebot auf der Theresienwiese. Wie die Stadt schreibt, sind aufgrund des starken Windes Impfungen dort zurzeit nicht möglich. „Impfwillige werden gebeten, eines der zahlreichen anderen Impf-Angebote zu nutzen“, heißt es.

Sturm über Bayern: Orkanböen beeinflussen Zugverkehr

Update vom 17. Februar, 5.55 Uhr: Die Nacht war stürmisch in Bayern - und hatte auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Kurz nach 23.30 Uhr beeinträchtigte ein umgestürzter Baum den Bahnverkehr zwischen Geltendorf und Puchheim. Am Donnerstag geht es mit dem stürmischen Wetter weiter: Der DWD warnt in Teilen Bayerns vor Orkanböen. Besonders betroffen sind der Süden, Osten und Norden des Freistaats. In München warnt der DWD seit 22 Uhr vor schweren Sturmböen. Die Warnung gilt in der Isar-Metropole noch bis 15 Uhr.

Sturmtief Xandra zieht über Bayern

Update vom 16. Februar, 22.51 Uhr: Der Bahnverkehr in Bayern sei durch das Sturmtief „Xandra“ beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn am Mittwochabend mit. Vom 17. - 19. Februar kann es zu Behinderungen im Regionalverkehr in Bayern kommen. „Fahrgäste werden gebeten, auf den Bahnsteigen besondere Vorsicht walten zu lassen!“.

Erstmeldung vom 16. Februar: München - Ein Doppel-Orkan zieht momentan über Deutschland hinweg. Stürmische Tage stehen auch den Bayern bevor. Wer sich am Mittwoch draußen aufgehalten hat, konnte bereits die ein oder andere starke Windböe spüren. In den nächsten Tagen können Spitzenwindgeschwindigkeiten erreicht werden, die nicht mal ein normales Stadtauto auf der Autobahn erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Meteorologe Dominik Jung sind sich einig: „Hier und da kann es brenzlig werden.“ München trifft es bereits am Mittwochabend. Der DWD warnt mit Alarmstufe 2.

Alarmstufe rot in Bayern: Orkansturm kommt Bayern näher - erste Schulen schließen

Besonders hart trifft es den Norden von Bayerns. Hier gilt ab Mittwoch (16. Februar), 22 Uhr, eine Unwetterwarnung vor „orkanartigen Böen“. 120 km/h schnelle Winde können hier im Bergland erreicht werden. In tieferen Lagen sind immer noch 90 bis 110 Stundenkilometer drin. Wegen der vorhergesagten orkanartigen Böen entfällt in Teilen Oberfrankens am Donnerstag sogar der Unterricht.

Das gilt zunächst für Stadt und Landkreis Coburg, Stadt und Landkreis Hof sowie für die Landkreise Kronach, Kulmbach und Wunsiedel im Fichtelgebirge, wie die Behörden am Mittwochabend mitteilten. Bei Windgeschwindigkeiten von bis 120 Stundenkilometern können Bäume umstürzen, Äste abbrechen oder Gegenstände umherfliegen. Der Schulweg sei daher nicht mehr sicher.

In ganz Bayern warnt der DWD mit Stufe zwei und drei von vier vor Sturm- und Orkanböen. © Screenshot DWD

DWD-Warnung für München: „Schwere Strumböen“ bereits am Abend

In München sehen die Vorhersagen ebenfalls düster aus. Zwar warnt der DWD „nur“ mit Warnstufe 2, also vor „schweren Sturmböen“, die Gefahren sind aber dennoch ernst zu nehmen. Bei Regen und in höheren Lagen muss auch hier mit orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometer gerechnet werden. Die Warnung gilt ab Mittwoch (16. Februar), 22 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr. Danach geht der DWD eine Warnstufe weiter runter. Stürmisch bleibt es allerdings voraussichtlich bis Freitag. Ob es auch in der Landeshauptstadt zu Schulschließungen kommt, bleibt abzuwarten.

In seiner Prognose warnt Jung vor umstürzende Bäume in Bayern: „Wälder und Parkanlagen sollte man nicht betreten. Da können Äste abbrechen und Bäume umfallen. Straßen und Bahnschienen blockiert sein.“ In den nächsten Tagen gilt demnach: Vorsicht im Freien. (tkip)