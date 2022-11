Termin fix: NFL will zurück nach München – erstes Team wohl auch schon klar

Von: Sascha Karowski

Teilen

NFL in München: Tom Brady eroberte mit den Tampa Bay Buccaneers die Allianz Arena und gewann das Munich Game gegen die Seattle Seahawks. © Sven Hoppe/dpa

Die NFL will schon 2023 zurück nach München kommen. Es gibt offenbar eine Anfrage für den 12. November. Ein Team steht wohl auch schon fest.

München – „Sweet Caroline“ und „Country Roads“ schallte es aus gut 70.000 Kehlen – weit nach Spielende. Die Spieler rund um Star-Quarterback Tom Brady waren euphorisiert, Brady sprach selbst von einem epischen Ereignis – und meinte nicht den Sieg seiner Tampa Bay Buccanneers gegen die Seattle Seahawks, sondern die herausragende Stimmung in der Allianz Arena.

NFL komm zurück nach München: Mexiko-Stadt musste für 2023 absagen

Das hatte auch die NFL zur Kenntnis genommen. Und den Verantwortlichen scheint es in München so gut gefallen zu haben, dass sie bereits im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Denn wie unsere Zeitung nun erfahren hat, gibt es eine konkrete Anfrage für ein Spiel in der Arena am 12. November 2023. Grund ist, dass Mexiko-Stadt nächstes Jahr nicht als Austragungsort zur Verfügung steht.

Im Rahmen ihrer internationalen Serie gastieren Teams der NFL alljährlich außerhalb der USA, bereits seit Jahren in London und Mexico City. In München fand heuer, am 13. November, das erste reguläre Saisonspiel auf deutschem Boden statt. Die Landeshauptstadt teilt sich bis 2025 vier Austragungen mit Frankfurt am Main, wo dann turnusgemäß kommendes Jahr das nächste NFL-Spiel stattfinden wird. München wäre erst 2024 wieder an der Reihe.

NFL-Spiel 2023 in München: Erstes Team wohl auch schon klar

Wie aber bereits vorab exklusiv berichtet, hat die Betreibergesellschaft des Aztekenstadions in Mexico City die Austragung im kommenden Jahr absagen müssen. Denn die Spielstätte wird für die Fußball-WM 2026 renoviert, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird. Das eröffnet nun die Möglichkeit für München. Mithin könnten 2023 zwei NFL-Spiele auf deutschem Boden stattfinden.

Und einiges deutet darauf hin, dass die Kansas City Chiefs Teil der Partie in der bayerischen Landeshauptstadt sein könnten. Die Chiefs gehören neben den Buccaneers, den New England Patriots und den Carolina Panthers zu den vier Teams, die Vermarktungsrechte für Deutschland besitzen. Die Chiefs haben zudem eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München.

Chiefs-Chef Mark Donovan hatte in einem Interview mit ran bereits klargestellt, wo er sein Team gerne sehen würde. „Falls sie entscheiden, ein Spiel in München und eines in Frankfurt auszutragen, würden wir lieber in München spielen, aber Frankfurt wäre auch großartig.“

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.