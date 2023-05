NFL kommt nach Deutschland – doch dieses Mal schaut München in die Röhre

Von: Christoph Sahler

Die NFL hat die beiden Partien, die im November in Frankfurt stattfinden werden, bekannt gegeben. Die Allianz Arena in München geht 2023 leer aus.

Frankfurt - Die NFL kommt wieder nach Deutschland. Nach dem großen Zuschauer-Zuspruch im vergangenen Jahr, als die Tampa Bay Buccaneers in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks trafen, finden im November 2023 gleich zwei Partien auf deutschem Boden statt. München geht dieses Mal jedoch leer aus - dafür bekommt der Deutsche Bank Park in Frankfurt zwei Matches.

Am Mittwoch (10. Mai) gab die NFL bekannt, wann die Spiele in der Mainmetropole stattfinden und welche Teams aufeinander treffen werden. Die gastgebenden Teams sind die Kansas City Chiefs und New England Patriots, die nationale Vermarktungsrechte in Deutschland halten. Der amtierende Super-Bowl-Champion aus Kansas City um Star-Quarterback Patrick Mahomes trifft am Sonntag, 5. November, auf die Miami Dolphins. Eine Woche später, am 12. November, kommt es zum Duell der Patriots gegen die Indianapolis Colts.

NFL in Frankfurt: Kansas City und New England Patriots kommen als Gastgeber

Wie der Deutsche Bank Park in einer Pressemitteilung am Mittwoch erklärte, beginnt der Vorverkauf für die Tickets im Sommer. „Um Eintrittskarten für die NFL Frankfurt Games zu erwerben, müssen sich die Fans unter nfl.com/internationalgames vorab registrieren.“

Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes (am Ball) kommen im November nach Frankfurt. © Charlie Riedel/dpa

Neben Frankfurt und München finden weitere Spiele der NFL International Series in London und Mexiko City statt. Die Kooperation in Deutschland gilt vorerst bis 2025 und beinhaltet bis dahin je ein weiteres Spiel in München und Frankfurt. Die vier Franchises mit den nationalen Vermarktungsrechten in Deutschland sind neben den Patriots und den Chiefs die Carolina Panthers und die Tampa Bay Buccaneers.

International Series: Deshalb kommt die NFL 2023 gleich zweimal nach Frankfurt

Da das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt für die anstehende Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2026 umgebaut wird, wurde das für dort vorgesehene diesjährige Spiel nun auch nach Frankfurt verlegt. Ein Glücksfall für die Mainmetropole.

Patrik Meyer (Geschäftsführer Eintracht Frankfurt Stadion GmbH) und Sebastian Vollmer (NFL-Experte) im Deutsche Bank Park. © Martin Ohnesorge/Eintracht Frankfurt

„Es ist eine große Ehre für die Stadt Frankfurt am Main, im November dieses Jahres gleich zwei internationale Spiele der NFL im Stadion austragen zu dürfen. Die Spiele machen Frankfurt als Sportstadt noch attraktiver. Die Stadt Frankfurt und die Region fiebern den beiden Großevents entgegen. Dass die NFL nach Frankfurt kommt, ist eine große Bereicherung, insbesondere für den Sport und die regionale Wirtschaft“, sagt Mike Josef, Sportdezernent der Stadt Frankfurt und künftiger Oberbürgermeister.

Der komplette NFL-Spielplan wird in der Nacht von Donnerstag (11. Mai) auf Freitag bekannt gegeben. Feststeht bereits, dass das Eröffnungsspiel der Saison 2023 am 7. September stattfinden wird. (csa)

