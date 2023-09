Schuhbecks Millionenschulden: Gläubiger treffen sich vor Gericht - „Kann nicht ausgeglichen werden“

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alfons Schuhbeck sitzt nicht wegen Steuerhinterziehung nur im Knast, sondern ist auch pleite: Gegen den Star-Koch läuft ein privates Insolvenzverfahren in Millionenhöhe. Am Amtsgericht trafen sich nun seine Gläubiger, um ihre Ansprüche zu prüfen.

München - Wie tief steckt Alfons Schuhbeck in der Kreide? Heute Vormittag wurden die Finanzen des hoch verschuldeten Star-Kochs am Münchner Amtsgericht offengelegt. Doch die Öffentlichkeit darf darüber nichts erfahren - unter Ausschluss fand die Gläubigerversammlung in der Infanteriestraße statt. Dort hat das Gericht seinen Sitz.

Klar ist aber: Den früheren Star-Koch drücken seit langem Millionenschulden. Allein rund 1,2 Millionen Euro muss Schuhbeck ans Finanzamt München zurückzahlen. Diese Summe stammt aus dem Steuerstrafverfahren, das den 74-Jährigen für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis gebracht hat. Von dort aus kann Schuhbeck nun nichts mehr für seine Finanzen tun - sondern nur abwarten, wie sein Insolvenzverfahren am Amtsgericht ausgehen wird.

München: Alfons Schuhbeck hat Millionenschulden, die Gläubiger jetzt zurückfordern

Knapp 30 Gläubiger hatte Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann im Juli festgestellt, diese Zahl soll inzwischen aber gesunken sein. Nur zwei Anwälte und Pohlmann waren heute aber zum Gerichtstermin erschienen. Die große Mehrheit der 25 Polsterstühle im Gerichtssaal blieb deshalb leer.

„Wenn man bekannt ist, will man nicht eben gesehen werden“, sagte ein Verfahrensbeteiligter. Manch ein Gläubiger hatte Schuhbeck demnach bis zuletzt wohl noch Geld geliehen. Ob sie es je wiedersehen werden, bleibt unklar. Denn allein der Schuldenberg gegenüber dem Finanzamt wird von Schuhbeck „nicht ausgeglichen werden können“, hieß es am Rande des Prozesses.

Alfons Schuhbeck sitzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis - Einnahmen hat er nicht mehr

Bis zu sechs Jahren kann ein Insolvenzverfahren laufen. Theoretisch also länger, als Schuhbeck in Haft sitzt. Wie er seine Finanzen aktuell und auch danach regeln will, ist völlig offen. Denn bei der Haftentlassung wäre der Koch dann mindestens 76 Jahre alt. Aktuell kann er nichts verdienen und müsste dann erst wieder versuchen beruflich fußzufassen.