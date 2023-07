Ausgesetzt und schüchtern: Emmas Geschichte ist dem Tierheim nicht bekannt

Von: Adriano D'Adamo

Das Tierheim München kennt nicht ihr Alter und ob sie überhaupt kastriert ist. Dennoch sucht es für den Mischling Emma ein neues Zuhause.

München – Sie kam als Fundtier ins Tierheim München. Wer ihre ehemalige Familie war, wo sie wohnte und wann sie geboren wurde, wissen die Pfleger nicht. Aber sie nahmen die Hundedame Emma auf und suchen für den gerade mal etwa ein Jahr alten Mischling ein neues Zuhause.

Name Emma Rasse Mischling Geschlecht Weiblich Geburtstag Circa 2022 Fellfarbe Weiß-Beige Kastriert Nicht bekannt

Der Mischling Emma ist sehr wählerisch. © Tierheim München

Wählerischer Hund: Symapthie entscheidet bei Emma

Aufgrund von Emmas fehlender Vorgeschichte ist dem Tierheim einiges über die Hündin nicht bekannt. Es weiß nicht, ob Emma kastriert ist, Kinder kennt, sich mit ihnen versteht oder alleine bleiben kann. Dafür können die Pfleger mit Gewissheit sagen, dass sie anfangs schüchtern ist, aber nach einer gewissen Zeit immer zutraulicher wird. Sie beschreiben Emma sogar als verspielt und verschmust.

Emma ist aber auch sehr wählerisch. Es lässt sich pauschal nicht sagen, ob sie sich mit anderen Hunden verträgt. Stattdessen entscheidet sie nach Sympathie, welche Artgenossen sie mag. Wer Emma ein neues Zuhause geben will, kann sich beim Tierheim München melden unter der Telefonnummer 089 92100043.

