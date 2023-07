Münchner Wiesn-Wirte freuen sich: So viele Reservierungen wie seit Jahren nicht

Von: Nina Bautz, Leoni Billina

Die Vorfreude auf die Wiesn steigt © Sven Hoppe/dpa

In weniger als zwei Monaten geht die Wiesn los. Die Wirte freuen sich schon jetzt über die enorm hohe Nachfrage nach Reservierungen - und Jobs.

Die erste Wiesn nach der Corona-Pause war zugegebenermaßen noch etwas mau. Vielen Besuchern war noch etwas unwohl beim Gedanken an überfüllte Zelte. Aber heuer scheint die Freude aufs Oktoberfest wieder zu steigen. Sowohl die Reservierungen als auch auf die Bedienungs-Jobs seien so begehrt wie lange nicht mehr, sagen die Wirte.



Die Grundstimmung sei einfach nur positiv, alle würden wieder auf die Wiesn raus wollen, so Wirte-Sprecher Christian Schottenamel. „Letztes Jahr war das Reservierungsverhalten noch zurückhaltender. Dieses Jahr ist der Andrang enorm.“ Auch das Bedienungs-Personal stehe heuer glücklicherweise wieder Schlange – nachdem vergangenes Jahr Flaute herrschte. „Die Wirte hatten noch nie so viele Bewerbungen wie dieses Jahr.“ Schottenhamels Mutmaßung: Den Leuten käme gerade in Zeiten der Inflation das gute, kurzfristige Gehalt gelegen.



In den meisten Zelten gibt‘s zu bestimmten Zeiten noch freie Tische.

Aber wo gibt es eigentlich noch ein Plätzchen in den Zelten? Und was muss der Gast für eine Reservierung hinblättern? Die tz hat nachgefragt:



Marstall: Hier sind laut Portal noch einige Mittags- und Nachmittags-Reservierungen frei. Für eine Reservierung muss der Gast entweder ein Wiesnpfandl-Menü oder Almpfandl-Menü für jeweils 55 Euro pro Person kaufen oder den Mindestverzehr abnehmen.

Hofbräu-Festzelt: Es gibt nur noch Mittagstische unter der Woche. Im Online-Portal werden immer nur Fenster für einzelne Tage freigeschaltet – also regelmäßig reinschauen! Mindestabnahme zwei Mass und ein Hendl pro Person (in den Boxen kommt noch ein Wertgutschein 10 Euro dazu).

Armbrustschützenzelt: Vormittags sind auch noch am Wochenende Tische reservierbar, mittags nur noch unter der Woche. Der Mindestverzehr liegt vormittags und mittags (außer am Wochenende) bei 20 Euro pro Person. Abends müssen 2 Mass und der 20 Euro-Gutschein abgenommen werden, (in den Boxen noch eine 15 Euro-Marke zusätzlich).

Hacker-Festzelt: Unter der Woche sind noch Mittagstische frei. Die Mindestabnahme liegt bei zwei Mass und ein Hendl pro Person. In den Boxen kommt ein Verzehrgutschein von 15 Euro dazu (gilt nicht mittags unter der Woche).

Schottenhamelzelt: Sonntags bis dienstags gibt es noch freie Mittagstische. Der Mindestverzehr: zwei Mass und ein Hendl (plus einen Verzehrgutschein im Wert von 15 Euro in der Box) pro Person.

Paulaner-Festzelt: Unter der Woche und sonntags sind noch Tische am Mittag frei. Der Gast muss je zwei Mass, ein Bio-Hendl (und in den Boxen einen zusätzlichen 15 Euro-Gutschein) abnehmen.

Schützen-Festzelt: Hier werden laufend neue Mittagstische zur Reservierung freigegeben. Mindestverzehr: zwei Mass, ein Hendl und in den Boxen eine zusätzlichen 15 Euro-Marke.

Fischer-Vroni: Unter der Woche mittags sind noch Tische frei, auf der Galerie und in den Boxen. Außerdem werden stornierte Tische direkt wieder freigeschaltet – immer wieder reinschauen lohnt sich. Mindestabnahme sind vier mal 15 Euro Wertmarken pro Person.

Pschorr-Bräurosl: Unter der Woche sind Mittagstische frei. Allerdings werden immer wieder Plätze freigeschaltet – auch Mittagstische am Wochenende und mit Glück abends. Der Mindestverzehr hängt vom Reservierungstag, -zeitraum und -bereich ab. Unter der Woche mittags beläuft er sich auf eine Mass und ein Hendl pro Person.

Weinzelt: Reservieren kann man hier noch sonntags bis donnerstags, von 16 bis 20 Uhr und Sonntag bis Freitag von 11 bis 15.30. Montag bis Donnerstag Mittag liegt der Mindestverzehr bei 10 Euro, Freitag, Samstag und Sonntag Mittag bei 40 Euro, Montag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr bei 40 Euro

Käfer: Auch hier sind unter der Woche mittags noch Tische verfügbar. Die Mindestabnahme liegt mittags bei 40 Euro, abends bei 80 Euro.

Löwenbräu Festzelt: An allen Tagen bis auf die Samstage sind noch Mittagstische verfügbar. Für den 3. Oktober können sogar noch Abendtische reserviert werden, ebenso für einige Montage. Mindestabnahme sind zwei Mass und ein halbes Hendl.

Augustiner Festhalle: Mit viel Glück kann noch ein Mittagstisch montags oder dienstags ergattert werden. Abnahme: Zwei Mass und ein halbes Hendl.

Ochsenbraterei: Der Mindestverzehr liegt im Mittelschiff bei zwei Mass und einem Hendl. In den Boxen und der Galerie: Zwei Mass, eine Portion Ochs und ein 10 Euro Wertgutschein. Ausnahme: Montag bis Freitag mittags beläuft sich die Mindestabnahme auf 2 Mass und eine Portion Ochs.