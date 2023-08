Niedlicher Neuzugang: Mähnenrobbe Xana erobert Besucher-Herzen im Münchner Tierpark Hellabrunn

Beliebter Nachwuchs

Die Mähnenrobbe Xana ist der neue Star im Münchner Zoo. Ihre Geburt ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz.

München – Ein entzückendes Jungtier bereichert die Polarlandschaft des Münchner Tierparks Hellabrunn: eine junge Mähnenrobbe. Xana, so ihr Name, erblickte Ende Juli das Licht der Welt und zeigt bereits großes Interesse an ihrer Umgebung, wie der Zoo am Mittwoch, 23. August, mitteilte. Sie hat sich schnell zum Publikumsliebling entwickelt.

Mähnenrobben-Baby Xana im Tierpark Hellabrunn: Der neue Star

Mit einem Gewicht von 13,5 Kilogramm übt die Kleine eifrig das Schwimmen. Sie tut dies unter der liebevollen Aufsicht ihrer Mutter Loreen. Mutter und Tochter verbringen ihre Zeit momentan im separaten Mutter-Kind-Becken. Dort können sie ungestört sein. Nach Angaben des Tierparks werden sie jedoch bald zu den anderen Robben im Hauptbecken umziehen. Dort wartet auch Vater Pepe auf sie.

+ Der Münchner Tierpark Hellabrunn freut sich über Nachwuchs – Mähnenrobben-Baby Xana ist aktuell der Star unter den Besuchern. (Symbolbild) © Alex Halada / IMAGO

Geburt von Xana ein bedeutender Schritt zum Schutz der Spezies

Die Geburt von Xana ist ein bedeutender Schritt zum Schutz ihrer Spezies. Mähnenrobben sind in den Küstenregionen und auf den Inseln Südamerikas heimisch. In der Vergangenheit wurden sie wegen ihres Pelzes und Fleisches gejagt. Heutzutage sind sie durch Überfischung und Meeresverschmutzung bedroht, so die Angaben. Im Rahmen eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms werden sie in Zoos gezüchtet. Das Ziel ist es, die genetische Vielfalt der Art zu bewahren. (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Alex Halada / IMAGO