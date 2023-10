32-Jährige im Münchner Implerpark vergewaltigt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Im Lokal lernt eine Frau aus Fürstenfeldbruck einen Mann kennen. Er zerrt sie in den Implerpark, küsst sie gegen ihren Willen und vergewaltigt sie.

München – Eine 32-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag im Implerpark in München gegen ihren Willen geküsst und vergewaltigt worden. Wie die Polizei am Sonntag, dem 1. Oktober, mitteilte, war die Frau mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck gegen 1.50 Uhr mit einem 28-jährigen Mann auf der Implerstraße unterwegs. Sie hatte den Mann den Angaben zufolge in einem Lokal kennengelernt und kurz zuvor die Gaststätte mit anderen gemeinsamen Bekannten verlassen.

Als die Frau zusammen mit dem 28-Jährigen auf Höhe des Implerparks ging, schob der Mann sie unvermittelt in den Park hinein. Er küsste sie laut Polizeiangaben auf einer Parkbank gegen ihren Willen und begrabschte sie. Dann sei es zu einer Vergewaltigung gekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau wehrte sich dagegen. Sie konnte sich von ihm losreißen und rannte aus dem Park.

Beamte nehmen Tatverdächtigen fest – Polizei München ermittelt

Die 32-Jährige bat dann vorbeikommende Personen um Hilfe, die sofort die Polizei alarmierten. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts fest. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums München ermittelt. Im Laufe des Tages werde über die Haftfrage entschieden, hieß es.

