Münchner Bierpreise – so günstig wie fast nirgendwo

Von: Leoni Billina, Andreas Daschner

Ein kühles Helles im Biergarten ist in München günstiger als in anderen deutschen Städten © Kzenon

Eigentlich ist München ja eine teure Stadt – Bierpreise scheinen davon im bundesweiten Vergleich jedoch ausgeschlossen zu sein. Denn geht es um Bierpreise, schneidet München im Vergleich sehr günstig ab.

München - Viele haben es wahrscheinlich eh längst geahnt: München ist ein Bier-Paradies! Und das überraschenderweise auch bei den Preisen. Denn fast nirgendwo bekommt man die Halbe oder die Maß günstiger als in Deutschlands Bier-Hauptstadt. Das jedenfalls hat eine Untersuchung des Internetportals betrugstest.com ergeben, die die Preise in den 20 größten deutschen Städten vergleicht. Demnach ist es nur in Nürnberg günstiger als in München. Am tiefsten in die Tasche greifen müssen die Bremer für ihr Bier.

Die Preise in Münchner Biergärten schneiden im bundesvergleich gut ab

Im Schnitt 4,67 Euro kostet die Halbe in München – zumindest in den drei beliebtesten Biergärten. Die waren in jeder Stadt die Grundlage für die Erhebung. Welche Biergärten das in München waren, bleibt allerdings offen. In Nürnberg wurde ein Durchschnittspreis von 4,37 Euro errechnet. In Bremen kostet die Halbe satte 6,14 Euro im Schnitt.

Wer alkoholfrei bleiben will, muss in München mehr hinlegen. Ein halber Liter Wasser (4,90 Euro) oder Cola (5,33 Euro) ist in den untersuchten Biergärten im Schnitt teurer als das Bier – im Städtevergleich aber noch günstig. Bei Wasser sind 13, bei Cola sogar 16 Städte teurer als München.

München: „Der Bierpreis ist ein Politikum“

Komplett überrascht zeigte sich Peter Inselkammer vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga vom Ergebnis der Untersuchung: „München ist per se ja eine teure Stadt.“ Dass man nun nicht nur das beste, sondern auch mit das günstigste Bier habe, sei eine gewisse Auszeichnung. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen“, sagt er. Und das tue es in München offenbar. Woran es liegt, dass die Landeshauptstadt vergleichsweise günstig ist, kann Inselkammer nur spekulieren. „Der Bierpreis ist ja oft ein Politikum“, sagt er. Man müsse Bier so anbieten, dass es sich die breite Masse der Bevölkerung auch leisten könne. „Die Zahlen zeigen, dass wir diese Sensibilität hier in München haben.“

Wir haben die Preise in den Münchner Biergärten verglichen. Die günstigste Mass gibt’s im Mini-Hofbräuhaus im Englischen Garten (7,50 Euro), gefolgt vom Hirschgarten (8,10 Euro). Auf Platz drei liegen gleich drei Biergärten: 8,60 Euro zahlen Besucher im Augustiner Schützengarten, im Augustiner Keller und im Wirtshaus am Bavariapark.

