Nockherberg 2022: Politiker-Derblecken findet statt – Termin soll verschoben werden

Freunde der Salvator-Probe am Nockherberg müssen sich in diesem Jahr gedulden. Das ist aus Insider-Kreisen zu erfahren. Die Veranstaltung findet demnach statt – soll aber verschoben werden.

München - Es ist ein Höhepunkt in der Fastenzeit: Bei der Salvator-Probe am Nockherberg bekommt die Polit-Prominenz ihr Fett weg. Doch wegen der Corona-Pandemie fragen sich auch heuer viele: Gibt es überhaupt ein Derblecken? Oder fällt es wegen Omikron aus?



Nockherberg 2022: Derblecken nach der Starkbierzeit?

Wie die tz aus Insider-Kreisen erfahren hat, soll die Veranstaltung stattfinden – aber verschoben werden. Dem Vernehmen nach ist geplant, das Derblecken Ende April steigen zu lassen. Das wäre dann gar nach Ostern – denn der Ostersonntag fällt dieses Jahr auf den 17. April. Traditionell wird das Starkbier in Bayern eigentlich in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern getrunken.

Paulaner-Brauerrei: „Wir sind in letzter Runde bei den Abstimmungen“

Die Paulaner-Brauerei wollte auf Nachfrage gestern noch keinen konkreten Termin nennen. „Wir sind in letzter Runde bei den Abstimmungen“, sagte Sprecherin Birgit Zacher. „In den nächsten Tagen wird es bekannt gegeben.“ Fest steht: „Unser Ziel ist, dass der Nockherberg auf jeden Fall stattfindet“, betonte sie. In welcher Form, ob digital oder in Präsenz, wollte man noch nicht verraten. Auch vom Bayerischen Rundfunk (BR) gibt es bisher keine genaueren Informationen zum Nockherberg.



Nockherberg 2022: Drittes Starkbierfest in der Corona-Zeit

Nachdem die Salvator-Probe im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden musste, lief sie vergangenes Jahr ohne Publikum. Das Singspiel war 2021 zum zweiten Mal ausgefallen. Doch immerhin las Fastenprediger Maxi Schafroth* den Politikern die Leviten: Diese waren auf Bildschirmen zugeschaltet.

Findet der Nockherberg 2022 mit Publikum und Singspiel statt?

Der besonderen Reiz von Veranstaltungen wie dem Nockherberg ist für das Publikum, die Reaktionen der Politiker zu beobachten. Wer schaut grantig? Wer lacht eher gezwungen? Und wer klatscht bei einem Witz besonders begeistert? Ein Vorbild dafür könnte die Kultsendung „Fastnacht in Franken“ sein, die am Freitagabend im BR übertragen wird. Bei der Aufzeichnung dürfen wieder rund 170 Zuschauer dabei sein – und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Landtags-Präsidentin Ilse Aigner (beide CSU) sollen kommen.



Eine gute Nachricht für Starkbier-Freunde: Das Starkbierfest im Paulaner am Nockherberg soll zur gewohnten Zeit stattfinden. „Wir planen vielleicht schon im März eine Art Starkbierzeit“, kündigt Wirt Christian Schottenhamel an. Er hofft, dass die Corona-Regeln jetzt schnell gelockert werden. „Die Vorfreude ist bei uns groß“, sagt er. Der Wirt könnte sich vorstellen, dass bald wieder Normalität einkehre. (tz)