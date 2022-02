Nockherberg: Neben Maxi Schafroth sind auch Stefan Murr, Stephan Zinner und Angela Scher zu sehen

Nockherberg 2022: Er findet wieder in gewohnter Form statt - Paulaner bestätigt anderen Termin

Von: Christina Meyer

Maxi Schafroth beim traditionellen Salvator Starkbier-Anstich am Nockherberg. © Marcus Schlaf

Endlich ist es wieder soweit: Das traditionsreiche Derblecken am Nockherberg findet wieder statt. Am 24. April steigt die Gaudi mit Maxi Schafroth.

München - Wir berichteten bereits, dass der Salvator-Anstich am Nockherberg verschoben wird. Nun ist es offiziell: Wie die Paulaner Brauerei bekannt gab, steigt das Derblecken am 24. April – nach zwei Jahren wieder mit Publikum und Singspiel!

Statt wie gewohnt im Februar, läuft die Veranstaltung also erst eine Woche nach Ostern, am sogenannten Weißen Sonntag, dem christlichen Abschluss der Osterwoche. Warum? „Wir wollten die Salvator-Probe als eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt in gewohnter Form stattfinden lassen, endlich wieder Gastgeber sein und gemeinsam anstoßen. Deswegen haben wir uns für einen späteren Termin entschieden“, sagt Andreas Steinfatt, Chef der Paulaner Brauerei. „Natürlich ist ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal.“

Nockherberg: Schon im 17. und 18. Jahrhundert im April

Traditionell wird das Starkbier in Bayern eigentlich in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern getrunken. Eine Salvator-Probe im April habe es laut der Brauerei aber schon gegeben: Die Paulaner Mönche begingen den Brauch im 17. und 18. Jahrhundert immer rund um den 2. April, dem Tag des Ordensgründers Franz von Paola.



Damit gibt es nach zwei Jahren Ausnahmezustand am Nockherberg endlich ein Comeback für Publikum und Singspiel. 2020 war die Salvator-Probe wegen Corona kurzfristig abgesagt worden, im letzten Jahr hielt Fastenprediger Maxi Schafroth seine Rede nur digital, ein Singspiel gab es nicht. In diesem Jahr kriegen die Politiker also mal wieder direkt was auf den Deckel.

Nockherberg: Neben Maxi Schafroth sind auch Stefan Murr, Stephan Zinner und Angela Scher zu sehen

Maxi Schafroth ist gesetzt: Er wird live von der Bühne aus die Leviten lesen. Was genau die Autoren und Regisseure Stefan Betz und Richard Oehmann sonst planen, ist noch ein Geheimnis – ebenso die Besetzung des Singspiels. Nach Informationen unserer Redaktion wird wieder Stefan Murr eine Rolle haben, Stephan Zinner und Angela Ascher werden wohl nicht dabei sein. „Es steht noch nicht alles. Wir sind erst mal froh, dass der Termin steht, und arbeiten jetzt mit Hochdruck am Singspiel“, sagt Brauerei-Chef Steinfatt.

Die Einladungen an die Politiker seien ebenfalls noch nicht verschickt. „Wir haben den Termin aber natürlich mit dem Ministerpräsidenten abgestimmt“, sagt Steinfatt. Neben Markus Söder ist auch OB Dieter Reiter bereits informiert. Wie viele Gäste genau im Saal dabei sein und sich den Marsch blasen lassen dürfen, steht auch noch nicht fest: „Das kommt natürlich auf die dann geltenden Corona-Bestimmungen an.“