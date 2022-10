Nosferatu-Spinne landet in Münchner Auffangstation – Mitarbeiter lassen „Hannibal“ im Keller frei

Von: Tanja Kipke

„Ein sehr hübsches Männchen“: In der Auffangstation für Reptilien lebt jetzt eine Nosferatu-Spinne. © Auffangstation für Reptilien, München e.v.

Eine Nosferatu-Spinne wurde in München gefunden und landete in der Auffangstation für Reptilien. Ein Mitarbeiter erklärt, warum die Angst vor den Tieren völlig unberechtigt ist.

München – „Großes Theater um nichts“: Am Wochenende fand ein Münchner eine Nosferatu-Spinne und alarmierte die Feuerwehr. Diese fing das Tier ein, anschließend landete es in der Auffangstation für Reptilien. Die Mitarbeiter dort prüften erstmal, ob es sich wirklich um eine Spinne dieser Art handele. „Sie sieht klassischen Kellerspinnen ja doch sehr ähnlich“, erklärt Markus Baur, Leiter der Auffangstation, im Gespräch mit tz.de.

Nosferatu-Spinne in München aufgetaucht: „Die lauern nicht irgendwo, um zu beißen“

Die Angst um die Spinne könne Baur nicht verstehen. „Das ist wieder mal so ein typischer Sommerloch-Hype, die gibt es seit Jahren in Deutschland“, sagt er. „In Italien schert sich keiner drum, wenn die da rumlaufen.“ Er sieht die Schuld bei den sozialen Medien und auch bei der Berichterstattung der Medien. Durch Nachrichten über beißende Spinnen kriegt man die „Leute hystersich“. Die Panikmache ist aber völlig unbegründet.

Die Spinne kann zwar beißen, „genau wie jede Kreuzspinne oder Winkelspinne auch“. Das tut sie aber nur, wenn man sie in Bedrängnis bringt, sie greift oder sie verletzt, erklärt Baur. Das mache jedes wehrhafte Tier. „Die lauern nicht irgendwo und lassen sich auf Menschen abseilen, um die zu beißen.“

Hannibal in Auffangstation für Reptilien: „Haben sie einfach im Keller freigelassen“

Die Mitarbeiter der Auffangstation tauften die Spinne „Hannibal“, da sie - genau wie der Feldheer - die Alpen überquerte. Sie ist also nicht nach dem Serienkiller aus den USA benannt, der seine Opfer verspeiste. Da sie keine Angst vor ihm haben, ließen die Mitarbeiter Hannibal ganz einfach im Keller der Auffangstation frei. „Wir haben sehr viele Futterinsekten, da haut immer mal wieder eins ab, da kann er sich ohne weiteres den Bauch voll machen“. Er darf ganz friedlich dort leben, „da gehts ihm gut“, versichert Baur.

Ihr Biss ist so giftig, wie der Stich von einer Biene oder Wespe. Hannibal lebt jetzt im Keller der Auffangstation. © Auffangstation für Reptilien, München e.V.

Was tun, wenn man Nosferatu-Spinne findet? Experte gibt Tipps

Wer eine Nosferatu-Spinne bei sich zu Hause findet, solle sie - genau wie alle anderen Spinnen - einfach nach draußen tragen. Dafür gibt es den tollen Haushaltstrick, sagt Baur. „Glas drüberstülpen, Blatt drunter und nach draußen tragen.“ Für Personen, die panische Angst vor Spinnen haben, gar keine leichte Aufgabe. Baur hat eine Begründung parat, warum sich so viele Menschen vor Spinnen ekeln.

Ich denke, wenn etwas zu sehr von dem abweicht, mit dem wir vertraut sind, also entweder sie haben zu wenig Beine wie Schlangen oder zu viele wie Spinnen. Zudem sind Spinnen in der Bewegung zu impulsiv. Wenn man sich da erschreckt, ist die Panik groß.

Man merke ganz massiv, dass die Bevölkerung auf solche Ängste gerne anspringen. Die Menschen in München scheinen von der Natur teils auch völlig entfremdet. „Vor zwei Jahren rief eine Dame an, die behauptete, sie habe ein Krokodil im Garten. Sie hat dann ein Foto geschickt, das Tier stellte sich als Bergmolch heraus“, erzählt Baur lachend. Die Spinne ist laut ihm einfach ein Zeichen dafür, dass sich die Natur an den Klimawandel anpasst. Pflanzen und Tiere aus dem Mittelmeerbereich breiten sich bis nach Deutschland aus. Angst haben brauche man vor ihnen nicht. (tkip)

