Notarzt steht im Stau: Klima-Kleber verzögern Rettungs-Einsatz für Herzpatienten

Von: Nadja Hoffmann

Blockade mit Folgen: Der entstandene Stau verzögerte einen Rettungseinsatz. © Privat

Eine Blockade der Kima-Aktivisten am Stiglmaierplatz hat einen Rettungseinsatz behindert. Während um das Leben des Patienten gefürchtet wurde, standen die Retter im Stau.

Jede Minute zählt, um nach einem Herzinfarkt das Leben eines Menschen zu retten. Der Verschluss der Blutgefäße muss so schnell wie möglich aufgelöst werden. Umso bitterer ist das, was am Montagvormittag in der Maxvorstadt passiert ist. Dort wollte ein Notarzt einem Patienten zur Hilfe eilen, der sich nach einer Herzattacke in einer medizinischen Notsituation befand. Die Retter kamen laut des Polizeipräsidiums aber nicht voran, weil sich der Verkehr rund um den Stiglmaierplatz gestaut hat. Grund dafür war eine Blockade der Letzten Generation, deren Mitglieder sich auf die Straße geklebt hatten. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 43 (politisch motivierte Kriminalität - links). Der Vorwurf lautet weiter auf Nötigung und nicht etwa auf Körperverletzung. Denn, und das ist die gute Nachricht: Der Patient hat die Herzattacke überlebt. Er konnte noch rechtzeitig in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Rettungswagen mit dem Notarzt stand im Stau (Symbolbild). © Imago

Der Notruf war laut des Polizeipräsidiums um 9.15 Uhr von einer Arztpraxis direkt am Stiglmaierplatz ausgegangen. Dabei handelte es sich laut des Präsidiums um einen „medizinischen Notfall, da bei einer Person der Verdacht auf eine akute lebensbedrohliche Erkrankung festgestellt wurde.“ Zu diesem Zeitpunkt lief vor der Haustür der Praxis die Aktion der Klimaschützer schon seit eineinhalb Stunden. Vier von ihnen hatten sich direkt auf den Asphalt gebappt, zwei Mitglieder waren an den Händen mittels Sekundenkleber verbunden. Das alles zu lösen, kostete die Polizei viel Zeit und die Autofahrer Geduld. Der Stau, vor allem auf der Dachauer Straße, war enorm. Mittendrin, der Rettungswagen mit dem dringend benötigten Notarzt.