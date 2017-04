Verspätung auf der Stammstrecke: Lage normalisiert sich

Pendler mussten sich am Mittwochmorgen ein wenig gedulden. Ein Fahrgast wurde auf der Stammstrecke ärztlich versorgt. In Richtung Münchner Osten kam es daher zu Verspätungen.

München - Wie der Streckenagent am Mittwochmorgen meldete, kam es wegen einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste mussten mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten rechnen.

Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind mittlerweile beendet und die Verkehrslage Richtung München Ost normalisiert sich.

