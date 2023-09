Extremrettung von Altem Peter: Münchner Feuerwehr seilt Besucherin aus 56 Metern ab

Von: Bettina Menzel

Eine Münchnerin hatte einen medizinischen Notfall auf der Aussichtsplattform des Alten Peter. Die Feuerwehr seilte die 72-Jährige außen am Turm ab – und erntete Applaus von den Zuschauern.

München – Der „Alte Peter“ gehört wie die Frauenkirche zur klassischen Silhouette der Stadt München. Auf der Aussichtsplattform des Wahrzeichens hatte eine 72-jährige Münchnerin am Donnerstag (21. September) einen medizinischen Notfall. Die Dame kollabierte, konnte aber erstversorgt und im Anschluss von der Münchner Feuerwehr in einer spektakulären Höhenrettungsaktion aus 56 Metern Höhe außen am Turm abgeseilt werden. Am Ende der gelungenen Rettungsaktion spendeten die Zuschauer den Einsatzkräften großen Applaus.

Die Rettung einer 72-Jährigen vom Alten Peter: Die Feuerwehr ließ die Münchnerin mit einer Schleifkorbtrage aus 56 Metern Höhe herunter. © Berufsfeuerwehr München

72-Jährige kollabiert auf Münchner Wahrzeichen: Rettung über Treppen im Inneren nicht möglich

Die 72-jährige Münchnerin war mit Gästen auf den berühmten Turm der Pfarrkirche Sankt Peter gestiegen, um ihnen die schöne Aussicht zu zeigen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Auf der Aussichtsplattform bekam die Frau medizinische Probleme. Zunächst betreuten Ersthelfer die Dame und legten sie auf eine Bank im Turminneren. Die alarmierten Rettungskräfte rückten mit Notfallrücksäcken an. Schnell wurde klar, dass eine Rettung der Münchnerin über die Treppen im Turminneren nicht möglich sein würde.

Der Alte Peter (links) gehört zur klassischen München-Silhouette. Ein medizinischer Notfall einer Besucherin führte nun zu einer spektakulären Rettungsaktion von dem Münchner Wahrzeichen (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Medizinischer Notfall am Alten Peter: Feuerwehr München mit spektakulärer Rettungsaktion

Die Einsatzkräfte riefen daher die Münchner Feuerwehr zur Hilfe, die kurz darauf mit ihrem Höhenrettungsteam am Einsatzort eintraf. Eine große Anzahl an Zuschauern hatte sich bereits am Münchner Wahrzeichen eingefunden, weshalb weitere Einsatzkräfte den Bereich großflächig absperrten.

Nachdem die Feuerwehr die notwendigen Gerätschaften aufgebaut hatte, konnten die Helfer die Frau mit einer sogenannten Schleifkorbtrage aus 56 Metern Höhe vom Alten Peter herunterlassen. Die Abseilaktion selbst habe etwa fünf Minuten gedauert, hieß es. Unten angekommen, ernteten die Helfer Applaus von den zahlreichen Zuschauern. Die 72-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht.

