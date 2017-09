Notruf um die Welt: Münchner Leitstelle rettet Frau in San Francisco

Indem sie die Kollegen in den USA alarmierten, hat die integrierte Leitstelle in München einer Frau in San Francisco das Leben gerettet. Ihr Freund, der in München lebt, hatte sich hilfesuchend an die 112 gewandt.

München - Wie die Feuerwehr München berichtet, rief ein in München wohnender Mann am heutigen Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr den Notruf 112 der Integrierte Leitstelle München an. Er berichtete, dass seine Freundin, die in San Francisco lebt, im Unterzucker sei. Sie sei nicht mehr in der Lage ihre Appartementtür im Stadtteil „Mission District“ selbst zu öffnen. Außerdem sei der Akku ihres Handys so schwach, dass eine erneute Kontaktaufnahme nicht glückte. Die zuständige Disponentin erfragte die relevanten Orts-, Erreichbarkeitsdaten sowie die bekannten Vorerkrankungen der Dame.

Durch eine gute Zusammenarbeit des ganzen Teams, konnte die Integrierte Leitstelle München sehr zügig den Kontakt zur „Central Station“ des Police Department of San Francisco herstellen. Diese Behörde regelt in San Francisco die Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Kontakt zwischen den beiden Leitstellen blieb danach so lange bestehen, bis die Kollegin in Nordamerika das Eintreffen der Rettungskräfte bei der Patientin bestätigen konnte. Somit konnten die Disponenten der Integrierten Leitstelle München auch diesen interkontinentalen Notruf erfolgreich abwickeln.

mm/tz