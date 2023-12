Notrufe über eingeschlossene Person: Feuer in München fordert Einsatzkräfte bei Winterwetter

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

In München musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Die Einsatzfahrzeuge sind aktuell mit Schneeketten ausgestattet, was in diesem Fall von Vorteil war.

München - Bei einem Zimmerbrand am Montagnachmittag, 4. Dezember, in Feldmoching wurde eine Person leicht verletzt. Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr, eine weitere Brandausbreitung zu verhindern.

Brand in München: Notrufe über eingeschlossene Person

Die Integrierte Leitstelle erhielt erste Notrufe über eine eingeschlossene Person in der brennenden Wohnung. Zusätzlich zur Feuerwehr wurden auch Rettungsdienstkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Bei Ankunft stellte sich jedoch heraus, dass alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen hatten. „Von den Einsatzkräften mussten drei Personen betreut und eine Person mit leichten Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

Die Feuerwehr München musste bei Winterwetter zu einem Brand ausrücken. © Berufsfeuerwehr München

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Feuer in Feldmoching: Schadenshöhe unklar - Einsatzfahrzeuge mit Schneeketten

Der Einsatzleiter der Feuerwehr leitete sofort einen Löschangriff mit zwei Trupps ein. „Das Feuer im Wohnbereich einer Gaststätte breitete sich bereits vom Erdgeschoss in den oberen Stock aus“, heißt es weiter. Dank des schnellen Eingreifens konnte eine weitere Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters entraucht. Vom Brandgeruch ist ebenfalls der Bereich der Gaststätte betroffen.

„Inwieweit hier eine Schadenssanierung notwendig ist, kann von der Feuerwehr nicht eingeschätzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Dadurch sei auch eine vorläufige Schätzung der Schadenssumme nicht möglich. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

„Nach wie vor sind die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit Schneeketten ausgerüstet, um jederzeit alle Einsatzstellen zu erreichen. Dies hat sich auch hier wieder bewährt“, so die Einsatzkräfte abschließend. (kam)

Heftige Schneefälle verwandeln München in Winter Wonderland: Neue Bilder zeigen gesamtes Ausmaß Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.