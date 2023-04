Vorbesitzerin behielt ihn nur vier Monate: Kater Merlin sucht „fürsorgliches Für-Immer-Zuhause“

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Merlin ist „nun vollkommen gesund“: Das Tierheim München sucht für den Kater ein neues Zuhause. © Tierheim München

Kater Merlin war krank, seine Besitzerin mit ihm überfordert. Erst nach einer Behandlung ist er „vollkommen gesund“ – und nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

München – Von Geschichten über Tiere, die mit gesundheitlichen Problemen kämpfen, bis hin zu den Geschichten ihrer überforderten Vorbesitzer: In einer aktuellen Meldung berichten Mitarbeiter des Tierheims München von einem Fall, bei dem beide Erzählstränge zusammenkommen. Gerade einmal vier Monate war der im Dezember 2020 geborene Kater Merlin in der Obhut seiner Besitzerin. Auf Ebay-Kleinanzeigen hatte sie den jungen Kater gekauft, wenig später kümmert sich das Tierheim der bayerischen Landeshauptstadt um ihn.

Merlin quälten Ohrenmilben und eine Zahnfleischentzündung. Die Entscheidung seiner Vorbesitzerin, ihn ins Tierheim zu schicken, war durchaus von Überforderung gezeichnet. Die für Merlin notwendige Behandlung lässt ihn jetzt wieder positiv in die Zukunft blicken. Laut des Münchner Tierheims ist er „nun vollkommen gesund“, auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Nach „kurzer Eingewöhnungszeit“: Merlin ist „lieb und verschmust“

Bis Kater Merlin „lieb und anhänglich“ ist, braucht es laut des Tierheims München nur eine „kurze Eingewöhnungszeit“. Erst noch schüchtern, dann „verschmust“ – nicht zuletzt deshalb sucht der Kater nach einem „fürsorglichen Für-Immer-Zuhause“, wie es in der aktuellen Meldung des Tierheims aus München heißt.

Dabei macht es Merlin seinen potenziellen Besitzern einfach, ihn zu mögen – darauf deuten zumindest die Angaben des Tierheims. Die Wohnung liebt er genauso wie den Freigang. Mit Kindern kommt er gut zurecht – gleiches würde wohl auch für den Umgang mit seinen Artgenossen gelten. Ob er mit ihnen auch verträglich ist, müsse laut Tierheim jedoch „erst noch getestet werden“.

Lesen Sie auch: Eigentlich ist Lucky „lustig“ und „verschmust“: Temperamentvoller Mischlingsrüde sucht neues Zuhause oder „Daisy“ im Tierheim München: Alte Dame hatte einen Tumor – jetzt sucht sie neue Besitzer

Die letzten Wochen und Monaten sind nicht spurlos an Kater Merlin vorbeigegangen. Nicht aus körperlichen Gründen, heißt es in der Mitteilung des Tierheims, sondern aufgrund der „für die Tiere stressigen Tierheimsituation neigt Merlin zu Unsauberkeit“. Das Wichtigste jedoch: Dem Kater geht es ansonsten endlich wieder gut. „Sowohl die Ohrenmilben als auch die Zahnfleischentzündung gehört der Vergangenheit an“, schreibt das Tierheim. Und in einem neuen, liebevollen Zuhause, vermuten Mitarbeitende des Tierheims, könne Merlin schnell wieder stubenrein werden. Noch mehr Infos zum Kater Merlin bekommen Interessierte unter der Rufnummer: 089 921 000 - 36 (Tierheim München, Katzenhaus OG).

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!