Münchens OB jetzt mit „Limousine der Superlative“ unterwegs: „Was für ein Schiff“

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Dieter Reiters neuer Dienstwagen schneidet im ADAC-Testbericht enorm gut ab. Ein regelrechtes „Schiff“ aus dem Hause BMW soll Münchens Oberbürgermeister fortan transportieren.

München – „Nur der aktuelle Mercedes Maybach (5,47 Meter) und der Rolls Royce Phantom (5,76 Meter) sind noch länger“, schwärmt der ADAC. Der i7 aus dem Hause BMW sei nicht weniger als eine „Elektro-Limousine der Superlative“, ist ein Testbericht überschrieben. In den Genuss der Vorzüge des 544 PS starken Boliden kommt nun auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Der i7 ist sein neuer Dienstwagen, wie der Abendzeitung von entsprechender Stelle bestätigt worden ist.

Neuer Dienstwagen für Münchens OB Dieter Reiter – ADAC-Testbericht spart nicht mit lobenden Worten

„Mindestens 140.000 Euro“ koste die Elektro-Limousine, heißt es vonseiten des ADAC. OB Reiter greift auf ein Leasingmodell zurück, nachdem der Vertrag für seinen alten Wagen ausgelaufen war. Die Stadt könnte in puncto Preisgestaltung durchaus von ihrer guten Beziehung zum Unternehmen – BMW gehört zu den fleißigsten Gewerbesteuerzahlern in München – profitieren.

Dieter Reiter bekommt einen neuen Dienstwagen. © Imago/Revierfoto/TT

„Was für ein Schiff“, „man zeigt, was man hat“: Der ADAC-Testbericht spart nicht mit lobenden Worten für den i7. Das BMW-Elektro-Modell biete nun noch mehr Platz als der Vorgänger. In der Spitze könne der Wagen Geschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde erreichen.

Argument für Reiter? „Entspannte Telefonate selbst bei 190 km/h“

Für Reiters Dienstgeschäfte – einst war er für seinen „dicken Diesel“ noch gescholten worden – ist die Einschätzung des zuständigen Testers womöglich nicht unerheblich: „Selbst bei 190 km/h kann man entspannt Telefonate führen, so gut ist der i7 gedämmt und aerodynamisch optimiert.“ Bei „gemütliche Gangart“ könne das Gefährt Reichweiten über 500 Kilometer erzielen. Reiter könnte also eine Dienstfahrt nach Tirschenreuth (Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze) unternehmen und müsste den i7 erst zu Hause in München wieder an der Ladestation platzieren.

Seit 2014 fungiert der 65-jährige SPD-Politiker als Münchens Stadtoberhaupt. Das bayerische Kabinett hat im März 2023 die Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte aufgehoben. Damit dürfen Kandidaten nun auch älter als 67 Jahre sein. Reiter könnte bei der Kommunalwahl im Jahr 2026 also erneut antreten.