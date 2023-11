Obdachloser in München getötet: Gelände abgesucht – Polizei ermittelt mit Hochdruck

Von: Klaus-Maria Mehr

Drucken Teilen

Ein grausiger Fund erschüttert München: Ein obdachloser Mann verbrennt unter einer Brücke. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Update 27. November, 7.22 Uhr: Grabkerzen stehen auf dem von Blättern bedeckten Boden, auch ein paar Blumensträuße haben Menschen nahe der Kleinhesseloher Brücke in Schwabing abgelegt. Denn hier wurde am Donnerstag ein Obdachloser umgebracht. Die Mordkommission ermittelt – noch aber konnte kein Verdächtiger geschnappt werden. Gegen 22 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Passanten meldeten, dass eine Person unterhalb der Brücke am Isarring brenne. Die Zeugen versuchten noch, das Opfer zu löschen – doch jede Hilfe kam zu spät (siehe Ursprungsmeldung).

Ermittler der Polizei am Tatort. © Jens Hartmann

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Obdachlosen feststellen. Die Obduktion ergab, dass der Mann im Englischen Garten durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen war. Jemand hat ihn getötet und dann angezündet. Wie genau der Obdachlose umgebracht wurde, das sagt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht. Allerdings waren auf dem verbrannten Boden unterhalb der Brücke Blutspuren zu sehen, die auf Wunden durch Schläge oder Stiche hinweisen könnten. Am Freitag suchte die Polizei das Gelände nahe dem Seehaus bereits ab. Jetzt bittet die Kripo um Hinweise unter der Telefonnummer 089/2 91 00.

Schrecklicher Fund in Schwabing: Mann brennt unter Brücke – Passanten versuchen noch zu löschen

Ursprungsmeldung:

München – Ein tragischer Vorfall erschüttert Schwabing: Am Donnerstagabend, den 23. November 2023, wurde gegen 22 Uhr die Polizei zu einem grausamen Fund gerufen. Unter der Kleinhesseloher Brücke am Isarring brannte ein Mann. Passanten hatten versucht, die Flammen zu löschen, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Unbekannten feststellen.

Links unten der rote Pfeil zeigt die Lage der Brücke unweit des Kleinhesseloher Sees. Rechts ein aktuelles Foto vom Tatort. © Screenshot Google Maps/Gaulke

Mann verbrennt in München: Polizei riegelt Tatort weiträumig ab

Die Polizei riegelte den Bereich weiträumig ab und leitete Verkehrsmaßnahmen ein, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Toter möglicherweise Obdachloser – Kripo ermittelt

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen bislang unbekannten Mann, der möglicherweise dem Obdachlosenmilieu angehörte. Über die genauen Umstände, die zu dem tragischen Vorfall führten, gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. Die Kriminalpolizei führt intensive Ermittlungen durch.

Die Kleinhesseloher Brücke am Tag nach der Tat. © Regina Mittermeier

Zeugen gesucht! Wer hat etwas am Donnerstagabend gesehen?

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer hat am Donnerstagabend oder auch schon möglicherweise davor irgendwelche Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Vorfall zusammenhängen können? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/29100 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diese Meldung wurde mit maschineller Unterstützung erstellt und sorgfältig von Klaus-Maria Mehr geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.