Mann muss ins Gefängnis, verliert bei Festnahme Bewusstsein und stirbt am nächsten Tag

Von: Elisa Buhrke

Ein Obdachloser ist bei seiner Festnahme ohnmächtig geworden. Kurze Zeit später ist er tot. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Polizei München hat einen 45-Jährigen festgenommen. Bevor er ins Gefängnis kommt, wird er ohnmächtig. Er verstirbt kurze Zeit später.

München - Ein Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist bei seiner Festnahme ohnmächtig geworden und am nächsten Tag im Krankenhaus verstorben. Als die Polizei in der Nacht von Montag (1. Mai) auf Dienstag den 45-Jährigen kontrollierte, stellte sie fest, dass ein Haftbefehl wegen eines Eigentumsdeliktes gegen ihn vorlag. Sie brachte ihn daraufhin in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München, wie die Pressestelle des Präsidiums mitteilt.

Mann wird in Haftanstalt ohnmächtig – stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus

Dort führte sie einen Atemalkoholtest durch, laut dem der 45-Jährige nüchtern war. Auch Hinweise auf eine Erkrankung lagen nicht vor. Kurz bevor er die Hafträume betreten sollte, klagte der Mann jedoch über Unwohlsein. Er verlor plötzlich das Bewusstsein. Sofort begannen die anwesenden Beamten, Erste Hilfe zu leisten. Sie nutzten unter anderem einen Defibrillator (AED), der ständig im Polizeipräsidium zur Verfügung steht. Rettungsdienst und Notarzt brachten den 45-Jährigen in ein Krankenhaus und versuchten durchgehend, ihn zu reanimieren.

Am Dienstagmorgen (2. Mai) verstarb der 45-Jährige in der Klinik. Derzeit ist seine Todesursache unklar. Bisher liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

