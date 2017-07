17 Meter tief: 3-Jähriger stürzt aus dem 6. Stock 

Ein dreijähriger Bub aus Obergiesing hat sich am Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen, als er aus dem 6. Stock eines Wohnhauses stürzte. Das Kind hatte wahnsinniges Glück.

München - Laut Polizei legte ein dreieinhalbjähriger Bub am Mittwochmittag gegen 13 Uhr gemeinsam mit seinem Bruder in einem Nebenzimmer der Wohnung in Obergiesing mehrere Koffer unter ein Fenster, um über das Fensterbrett klettern zu können. Die Eltern waren währenddessen in anderen Zimmern in der Wohnung.

Der Bub kletterte auf die Koffer und öffnete das Fenster. Wie sich herausstellte, wollte er dort Vögel fangen. Das Kind stürzte dann aus dem sechsten Stock aus ca. 17,5 Meter Höhe auf eine weiche Rasenfläche und zog sich dabei mehrere Brüche zu. Er kam in ein Krankenhaus. Das Kind ist außer Lebensgefahr.

mm

Rubriklistenbild: © Rieber