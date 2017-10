Passen bald 15.000 Besucher ins Grünwalder Stadion? 

Die neue alte Heimat der Löwen: das Stadion an der Grünwalder Straße.

Gute Nachrichten für alle Fans des TSV 1860 München: Die Westkurve des Grünwalder Stadions soll bald mehr Zuschauer fassen.

München - Beatrix Zurek ist glühende Anhängerin des TSV 1860. Seit sie Sport- und Bildungsreferentin ist, hat sie sich allerdings aus dem Verwaltungsrat der „Löwen“ zurückgezogen. Um Interessenskonflikte zu vermeiden. Dass nur 12.500 Zuschauer im Grünwalder Stadion zugelassen sind, können viele Fans nicht nachvollziehen. Womöglich sind es zur kommenden Saison aber zumindest 15 000. Spätestens Anfang 2018 soll der Stadtrat die Ertüchtigung der Westkurve beschließen, sagte Zurek. Dann könnten statt bisher rund 4700 gleich 7200 Fans in die Westkurve.

Marode ist auch die Olympia-Regattaanlage in Oberschleißheim. Doch laut Bürgermeisterin Strobl (SPD) gibt es klare Signale des Stadtrats, dass die Sportstätte weiterbetrieben werden soll. Die Pläne für die Umwandlung in eine reine Freizeitanlage seien wohl vom Tisch, sagte Strobl. Fraglich ist damit auch, ob ein Hotel oder Boarding-Haus in die baufällige Tribüne integriert werden könnte. Anfang des Jahres waren entsprechende Pläne bekannt geworden. Im November soll der Stadtrat mit dem Thema befasst werden. Zuletzt wurden die Sanierungskosten auf 20 Millionen Euro taxiert. Ob die Tribüne – 10.000 Menschen finden dort Platz – saniert oder abgerissen wird, ist laut Strobl unklar.

