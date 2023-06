Stadtwerke München bestätigen: Oberkörperfrei auch für Frauen im Freibad erlaubt

Von: Adriano D'Adamo

Frauen dürfen sich oberkörperfrei in Münchner Freibädern aufhalten. Das war an sich nicht verboten, aber es soll besser kommuniziert werden, dass es erlaubt ist.

München – Die Freibandsaison hat in München bereits begonnen. Auf Besucher kommt eine Neuerung zu. Unabhängig vom Geschlecht dürfen alle Besucher sich oberkörperfrei im Freibad aufhalten, sonnen oder schwimmen gehen. Das hat das städtische Wirtschaftsreferat verkündet.

Die Stadtwerke München kommunizieren den oberkörperfreien Aufenthalt für Frauen in Freibädern besser (Symbolbild). © Rupert Oberhäuser/Imago Images

Oben ohne war nicht verboten: Personal soll geschult und sensibilisiert werden

Das geht aus einer Antwort des Referates für Arbeit und Wirtschaft auf einen Antrag von Grünen und SPD aus August 2022 hervor. Der oberkörperfreie Aufenthalt in einem Münchner Schwimmbad war für Frauen bisher nicht verboten, aber es wurde nicht nach außen getragen, betonte die städtische Gleichstellungsstelle. Es soll zu keinen weiteren Verwirrungen kommen, ob eine Person sich oben ohne in einem Münchner Schwimmbad sonnen darf.

Die Stadtwerke München haben ebenfalls betont, dass Besucher das Personal hinzuweisen, das oberkörperfreie Baden zu gestatten. Die Gleichstellungsstelle empfiehlt deswegen den Stadtwerken, dass sie Plakate mit den aktuellen Baderegeln aufzuhängen. Darauf soll ersichtlich sein, dass eine Badehose die „Mindestvoraussetzung für die Nutzung der Schwimmbäder darstellt“, was aktuell auch ausgeführt wird. Auch das Personal der Schwimmbäder soll dahingehend geschult und für das Thema sensibilisiert werden.

Oberkörperfreies Baden kein Problem: Geeignete Bekleidung vorausgesetzt

Auf eine Anfrage von tz.de schreiben die Stadtwerke München: „Es gibt bei den Münchner Bädern keine geschlechterspezifischen Vorgaben zur Badekleidung. Der Aufenthalt im Nassbereich ist für alle nur in geeigneter Badebekleidung gestattet. Das Personal vor Ort entscheidet bei Unklarheiten, zum Beispiel, ob es sich bei der Kleidung um Badekleidung oder um Straßenkleidung handelt. Dies gilt in allen Bädern der Stadtwerke München. Wir setzen auf gegenseitige Toleranz und Rücksichtnahme.“

Weiterhin betonen die Stadtwerke München, dass das Thema „oberkörperfreies Baden“ von Kunden bisher nicht als Problem an sie herangetragen wurde.

