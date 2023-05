Wo Leichen verbrannt werden: München gibt Einblick in Krematorium am Tag der offenen Tür

Von: Lia Stoike

Diesen Ort sehen sonst nur wenige: Die Stadt München zeigt Besuchern das Krematorium am Ostfriedhof. (Symbolbild) © dpa/Thomas Frey

Aus einem menschlichen Körper wird im Krematorium in Kürze ein Haufen Asche. Die Stadt zeigt einen Blick hinter die Kulissen beim morgigen Tag der offenen Tür.

München – Eineinhalb Stunden in den Flammen bei bis zu 1200 Grad Celsius: Übrig von dem einst menschlichen Körper bleibt nur ein großer Haufen Asche. Drei Kilo wiegt er im Durchschnitt. Das sind die Eckdaten einer herkömmlichen Einäscherung, wie sie auch im Krematorium am Ostfriedhof München tagtäglich passieren. Am Samstag, 6. Mai, können Münchner beim Tag der offenen Tür bei Führungen erstmalig einen Blick hinter die Kulissen des Krematoriums werfen.

Stadt München zeigt am Tag der offenen Tür Krematorium

Sandfarbene, markante Gemäuer erstrecken sich seitlich der denkmalgeschützten Trauerhalle am Münchner Ostfriedhof. Es handelt sich um den Neubau des Krematoriums am Ostfriedhof München. Was im normalen Betrieb tagtäglich passiert, bleibt eigentlich vor der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen. Jetzt können Besucher erstmalig auch die Ofenhalle ansehen. Die Ofenhalle ist von den „Aufbahrungsräumen“ und dem „Verabschiedungsraum“ normalerweise streng getrennt, heißt es auf der Website der Stadt.

Alle Informationen auf einen Blick Kategorie: Krematorium Datum: Samstag, 6. Mai Uhrzeit: 10 - 16 Uhr Veranstaltungsort: Trauerhalle des Krematoriums, St.-Martin-Str. 41, 81541 München Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen pro Führung begrenzt. Vorherige Anmeldungen werden nicht mehr entgegengenommen. Die Führungen sind ausgebucht.

Dort können Angehörige ihren Liebsten ein letztes Mal Lebewohl sagen. Bis zu 11.000 Leichen können hier jährlich eingeäschert werden. Während der morgigen Führungen werden alle Schritte dieses Prozesses erläutert und alle Fragen rund um die Abschiednahme beantwortet, so die Stadt.

Auch andere Orte in München werden am Tag der offenen Tür der Stadt München für Besucher nahbar gemacht. So zeigt Oberbürgermeister Dieter Reiter seine Amtsräume und stellt sich der Diskussion. Zudem werden Besucher auch durch die sonst verborgenen Kanäle der Stadtentwässerung an der Akademiestraße geführt.

