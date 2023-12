ÖPNV auf Abruf: München soll ab 2025 wieder einen On-Demand-Service erhalten

Von: Sascha Karowski

In Zukunft könnten auch autonome Mini-Busse in München fahren. © MVG

München soll schon ab 2025 wieder einen On-Demand-Service erhalten. Die Verwaltung rechnet damit, dass diese Fahrzeuge in Zukunft auch ohne Fahrer auskommen könnten.

München - Die Stadt will ein neues On-Demand-Angebot für den öffentlichen Nahverkehr etablieren. Der Stadtrat befasst sich kommenden Mittwoch (13. Dezember) mit einer entsprechenden Beschlussvorlage.

Neues On-Demand-Angebot in München: Erfahrungen mit dem Isartiger zeigten, dass es den Bedarf gibt

Darin heißt es, die Erfahrungen mit dem Isartiger hätten gezeigt, dass es Bedarf für Fahrzeuge gäbe, die auf Anfrage zur Verfügung stünden. Bei dem Pilotprojekt Isartiger zwischen Mitte 2018 und März 2020 waren 16 gasbetriebene Caddys in der Stadt unterwegs und hatten wöchentlich rund 23 000 Fahranfragen bedient.

Nun sollen Münchner - zunächst in ausgewählten Bereichen - schon ab 2025 wieder Fahrten individuell buchen und sich abholen lassen können. Das System arbeitet mit Algorithmen und kann auch während der Fahrt Routen neu berechnen, um weitere Fahrgäste aufzunehmen. Geplant ist, dass die Fahrzeuge in ferner Zukunft auch ohne Fahrer auskommen, also autonom unterwegs sind. Auch dazu laufen bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bereits Tests (wir berichteten).

SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl sagt, gerade in den Außenbezirken sind Buslinien kaum wirtschaftlich zu betreiben

SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl: „Gerade in den Außenbezirken sind Buslinien mit vernünftigem Takt in den Nebenzeiten kaum wirtschaftlich zu betreiben. On-Demand-Systeme sind hier wesentlich wirtschaftlicher.“ Grünen-Stadträtin Gudrun Lux ergänzt: „Und mit Blick auf die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen für den Ausbau des ÖPNV kommt es jetzt darauf an, alle Potenziale zur Steigerung der Effizienz zu nutzen.“