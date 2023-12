Nach Schnee-Chaos weiter Einschränkungen im ÖPNV – was in München immer noch nicht fährt

Von: Lukas Schierlinger, Elisa Buhrke, Marcus Giebel

Nach heftigen Schneefällen kommt es rund um München weiter zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr sowie im ÖPNV. Ein Überblick über die aktuelle Betriebslage.

Update 4. Dezember, 8.13 Uhr: Wie lange der S-Bahnverkehr in und rund um München noch eingeschränkt ist, konnte die Deutsche Bahn am Montag zunächst nicht sagen. Bis zur Wochenmitte werden noch „starke Beeinträchtigungen“ vorausgesagt. Tausende Pendler sind auf dem Weg zur Arbeit in München auf die S-Bahn angewiesen. Am Montag lief zunächst lediglich ein Notprogramm (siehe Update unten).

Update 4. Dezember, 6.10 Uhr: Insbesondere Zugreisende müssen sich am Montag weiter auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zwar wurden am Sonntag zwei Fernverkehrsstrecken am Hauptbahnhof München wieder bedient, jedoch mit weniger Zügen, wie eine DB-Sprecherin mitteilte. Unter anderem gab es noch keine Verbindungen zwischen der Landeshauptstadt und Innsbruck, Salzburg und Zürich. Zusätzlich waren weniger Fernverkehrszüge im Einsatz.

Für geplante Reisen am Montag ist wie auch schon am Wochenende die Zugbindung aufgehoben worden. Die Tickets sind damit laut DB auch an anderen Tagen gültig. Zusätzlich spiele es keine Rolle, welche Strecke Reisende nehmen - nur der Zielort muss derselbe sein.

ÖPNV-Überblick am Morgen: Was in München wieder fährt

Auch innerhalb Münchens müssen sich Reisende weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Bei den S-Bahnen fuhren zunächst nur drei Linien:

S3 Mammendorf: Zwischen München-Ost und München-Westkreuz im 20-Minuten-Takt

S2 Petershausen/Altomünster: Zwischen Dachau und Laim ist ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis und einem Bus eingerichtet

S8 Herrsching - München-Flughafen: Zwischen München-Westkreuz und München-Flughafen im 20-Minuten-Takt

Laut einer Mitteilung der Münchner Verkehrsgesellschaft von Montag, 6 Uhr verkehrt der ÖPNV wie folgt:

U-Bahnen fahren normal, die Sperrung von und nach Garching ist aufgehoben

Busbetrieb läuft weiter normal, „witterungsbedingt kommt es zu Unregelmäßigkeiten“

Trambetrieb „nach wie vor eingestellt“

Weiter Beeinträchtigungen nach Schnee-Chaos in Bayern: Heftige Kritik an der Bahn

Nach den Zugausfällen wegen des Schneechaos in Bayern fordern die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und der Fahrgastverband Pro Bahn Konsequenzen für die Wintertauglichkeit der Bahn. Der EVG-Vorsitzende Martin Burkert sagte der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag), die deutsche Schienen-Infrastruktur sei „in weiten Teilen marode“. Es müsse große Investitionen nach dem Vorbild von Ländern wie Österreich geben.

Der Bundesvorsitzende vom Fahrgastverband Pro Bahn, Detlev Neuß, sagte der Zeitung, der Bahnverkehr sei „nach jahrzehntelanger Sparpolitik nur noch auf Kante genäht“. Eines der vielen Probleme sei, dass die Bahn aus Kostengründen bis in die jüngste Vergangenheit immer mehr Gleise als Abstellmöglichkeiten zurückgebaut habe und nun ganze Züge direkt in den Bahnhöfen abgestellt werden müssten, wenn sie ihr Ziel nicht mehr ansteuern könnten. „Durch die verstopften Bahnhöfe wird der Bahnverkehr noch schneller blockiert und kommt großflächig zum Erliegen.“

Update 3. Dezember, 16.50 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, muss auch am Montag mit starken Einschränkungen im Zugverkehr gerechnet werden. Die Lage werde sich insbesondere im Regionalverkehr erst in den „kommenden Tagen“ verbessern, so die DB. Insbesondere südlich von München fallen auch am Montag größtenteils die Züge aus – so zum Beispiel zwischen München, Weilheim und dem Garmischer Raum (Werdenfelsbahn).

Auch zwischen München und Salzburg/Innsbruck sowie zwischen München und Lindau/Oberstdorf werden noch keine Züge fahren können. Kein Zugverkehr findet zudem im Dieselnetz Ulm, beim Donau-Isar-Express (RE3) sowie zwischen Freising und Landshut (RB33) und beim Vorortverkehr Buchloe (RB74) statt. Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Strecken lässt sich leider kein verlässliches Busersatzangebot bereitstellen.

Stark eingeschränkter Zugverkehr auch am Montag - S-Bahn-Verkehr weiter mit „großen Beeinträchtigungen“

Auch im S-Bahn-Verkehr in München werde sich die Lage am Montag nicht wesentlich verbessert haben: „Auch bei der S-Bahn München wird es am Montag weiterhin zu großen Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Mittlerweile ist eine erste Strecke im Außenbereich wieder befahrbar. So kann die S8 zwischen Westkreuz und Flughafen wieder regulär verkehren. Auf der Stammstrecke sind bereits seit Samstag wieder S-Bahnen unterwegs, dort besteht derzeit ein Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Ziel ist, bis Montagfrüh weitere Streckenabschnitte wieder befahren zu können“, so die DB in ihrer offiziellen Mitteilung.

Update 3. Dezember, 16.37 Uhr: Am heutigen Sonntag kann in keinem der BRB-Netze der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden. Nach Angaben der DB Netz AG, die für die Infrastruktur zuständig ist, ist mit einer Betriebsaufnahme auch im Netz Chiemgau-Inntal erst frühestens im Laufe des Dienstags zu rechnen.

Update 3. Dezember, 16.28 Uhr: Der Bahnbetrieb im südlichen Bayern läuft nach und nach weiter an. Die GoAhead Bayern teilt am Nachmittag mit: „Für das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern wird der Zugbetrieb südlich der Donau langsam wieder möglich. Manche Streckenabschnitte sind immer noch durch umgefallene Bäume blockiert, zum Teil ist die Oberleitung heruntergekommen; etliche der elektrischen Triebzüge sind auf Abstellgleisen wegen defekter Oberleitungen blockiert, ohne Strom und eingeschneit.

Sperrung am Hauptbahnhof München aufgehoben: Verkehr läuft langsam wieder an

Sie müssen nach Reparatur der Anlagen durch DB Netz erst wieder in Betrieb genommen werden. Go-Ahead wird, sobald die Umstände es zulassen, den Zugverkehr wieder nach und nach aufnehmen und über die elektronischen Fahrplanmedien informieren.“

Update 3. Dezember, 11.30 Uhr: Der Großraum München ist mit der Bahn weiterhin nur stark eingeschränkt anfahrbar, informiert die DB über ihre Website. Allerdings ist die komplette Sperrung am Hauptbahnhof inzwischen aufgehoben – aktuell verkehren „wenige Fernverkehrszüge von und nach München“. Ausschließlich auf den Strecken von und nach Nürnberg und Stuttgart existieren derzeit wieder vereinzelt Verbindungen.

Anders sieht es wiederum auf Strecken Richtung Süden aus: Laut DB fährt voraussichtlich bis Montag kein Fernverkehr zwischen folgenden Zielen:

München - Salzburg

München - Innsbruck

München - Lindau/Zürich

Stuttgart - Singen/Zürich

Weiterhin fährt der Zugverkehr von und nach München Hauptbahnhof nur stark eingeschränkt. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

BRB und S-Bahn München liegen weiterhin lahm

Auch in den Netzen der BRB wird am Sonntag voraussichtlich kein Zug fahren können. „Die Schneeräumarbeiten und Schadensbeseitigungen dauern an“, informierte das Unternehmen am Morgen. Lediglich im Netz Chiemgau-Inntal könne der Betrieb womöglich am späten Nachmittag wieder aufgenommen werden. Eine verbindliche Aussage konnte die BRB hierüber aber noch nicht treffen.

Die S-Bahn München meldet ebenfalls, dass der Zugverkehr auf allen Linien im Außenbereich komplett entfällt. Lediglich auf der Stammstrecke zwischen Leuchtenbergring und Westkreuz fährt ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt. Ein Schienenersatzverkehr findet nicht statt.

Deutsche Bahn rät Fahrgästen, Reise nach München zu verschieben

Die Deutsche Bahn rät Fahrgästen im Fernverkehr von und nach München, ihre Reise frühestens auf Dienstag, 5. Dezember, oder auf einen späteren Tag zu verschieben. Aufgrund „der witterungsbedingten Einschränkungen“ könne voraussichlich nur „ein stark eingeschränkter Zugverkehr ermöglicht werden“. Die wenigen Züge, die fahren, seien wiederum stark ausgelastet.

Wer ein Ticket für den Zeitraum vom 2. bis einschließlich 4. Dezember besitzt, könne die Reise kostenlos auf einen späteren Tag verschieben. Die Zugbindung sei aufgehoben.

Kein Zugverkehr möglich: Hauptbahnhof München gesperrt

Update, 3. Dezember, 08.15 Uhr: Der Hauptbahnhof München liegt aufgrund des starken Wintereinbruchs weiterhin lahm. Wie eine DB-Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hält die Sperrung mindestens bis 10 Uhr am Sonntag an. Der Betrieb solle so schnell wie möglich wieder starten. Doch zuvor müsse man mittels Helikoptern Kontrollflüge entlang der Strecken durchführen. Dafür sei Tageslicht erforderlich. Bäume, die unter der Schneelast zusammengebrochen waren, hatten in der Nacht zum Samstag Bahnstrecken blockiert. Noch bis Montag werde es zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr kommen, so die Sprecherin.

S-Bahn München liegt lahm: Pendelzug auf Stammstrecke – Busse fahren, Straßenbahn nicht

Auch die S-Bahn München trifft das Winterwetter hart: Laut Website ist der Zugverkehr auf allen Linien im Außenbereich weiterhin komplett eingestellt. Nur auf der Stammstrecke zwischen München Leuchtenbergring und München Westkreuz besteht am Sonntag ein S-Bahn Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Auch einen Schienenersatzverkehr gebe es „aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht“.

Der Fern- und Regionalverkehr am Hauptbahnhof München liegt weiterhin lahm. © IMAGO / Sven Simon

Derweil fahren zumindest wieder Busse in München. Laut MVG kommt es aufgrund von Schnee und Eis aber zu größeren Unregelmäßigkeiten. Die Straßenbahn ist weiterhin außer Betrieb, die U-Bahn fährt fahrplanmäßig.

Seit der Nacht zum Samstag haben starker Schneefall und Eisglätte insbesondere in weiten Teilen Süddeutschlands zu Ausfällen geführt. So hatte auch der Flughafen München kapituliert, seit Sonntagmorgen um 6 Uhr läuft der Betrieb wieder. Auch hier müssen Passagiere allerdings weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Im Straßenverkehr hat sich die Lage derweil am Sonntagmorgen entspannt. Voraussichtlich gibt es laut DWD-Prognose weitgehend keinen Neuschnee am Sonntag.

Chaos am Hauptbahnhof München hält bis Montag an

Update vom 2. Dezember, 11.15 Uhr: Das Chaos bei der Bahn wird sich noch bis in die neue Woche hinein hinziehen. Wie eine Sprecherin des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, ist bis Montag mit starken Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in Süddeutschland zu rechnen. Der Münchner Hauptbahnhof sei den ganzen Samstag lang nicht anfahrbar. Zudem sind Oberleitungen vereist.

Derweil bleibt der Flughafen München bis mindestens Sonntag um 6 Uhr gesperrt. Passagiere, die am Sonntag fliegen wollen, sollten sich über den Status ihres Fluges informieren. Laut einem Sprecher der Lufthansa wirke sich die Sperrung auch auf andere Airports aus, so komme es auch in Frankfurt zu deutlichen Einschränkungen.

Winter im Herbst: In München ist Hauptbahnhof abgeschnitten - ÖPNV liegt lahm

Erstmeldung vom 2. Dezember: München – Der Winter ist da. Enorm früh. Und dazu mit Schneefällen, wie es sie schon seit vielen Jahren nicht mehr gab. Die Folgen für viele Menschen sind verheerend. Auch in München. Der Hauptbahnhof in der bayerischen Landeshauptstadt kann vorerst nicht angefahren werden. Der ÖPNV liegt ebenfalls lahm, nach Bussen und Trams bekommen auch die S-Bahnen eine unerwartete Verschnaufpause.

Wintereinbruch in München: Bahn-Passagiere übernachten im Zug

Schnelle Besserung erwartet die Bahn nicht. Im Gegenteil: Die Einschränkungen sollen den ganzen Samstag andauern – mindestens. Da es seit Donnerstagmorgen ununterbrochen schneit, empfiehlt das Unternehmen, „Reisen von und nach München zu verschieben“.

Laut einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) musste am Ulmer Bahnhof in den frühen Morgenstunden ein aus Stuttgart kommender Zug zur Übernachtungsmöglichkeit umfunktioniert werden. Am Münchner Hauptbahnhof wurde zu diesem Zweck ebenfalls ein Zug bereitgestellt.

Laut einer Sprecherin des Unternehmens lässt sich nicht überblicken, wie viele Züge ihre Fahrten wegen der äußerst widrigen Wetterverhältnisse abbrechen mussten. Zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck, zwischen Tutzing im Landkreis Starnberg und Weilheim in Oberbayern sowie zwischen Neukirchen und Vilseck (beides Landkreis Amberg-Sulzbach) mussten Züge wegen umgestürzter Bäume im Bahnhof stehen bleiben. Schienenersatzverkehr wurde aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angeboten.

Einsatz im Schnee: Die Rettungsdienste sind derzeit in und rund um München vielgefragt. © IMAGO / Thomas Vonier

Schneefall in München: Flughafen stellt Betrieb ein – hunderte Flüge annulliert

Auch am Münchner Flughafen geht vorerst nichts mehr. Es bestand jedoch zunächst die Hoffnung, dass ab 12 Uhr der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Am Morgen waren bereits 320 der 760 geplanten Flüge für den Tag annulliert worden. Passagiere sollten sich vor der Anreise zum Airport über den Status ihres Fluges informieren.

Der Deutsche Wetterdienst gibt für den Süden und Südosten Bayerns eine Unwetterwarnung der Stufe 3 heraus. Für die Region „südlich einer Linie von der Oberpfalz bis zum Bodensee“ sei „gebietsweise markanter Schneefall“ zu erwarten. Die Intensität soll bis zum Abend nachlassen, allerdings sei nochmal mit ein bis fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen, „südlich von München ausgreifend bis zum Allgäu und Berchtesgadener Land“ sogar fünf bis zehn Zentimeter, „örtlich im Stau“ bis zu 15 Zentimeter.

Szenen vom Hauptbahnhof: Die Bahn macht schlapp und die Passagiere stranden in München. © fkn

Heftiger Schneefall in München: Polizei warnt Autofahrer – Bäume blockieren Straßen

Gewarnt wird auch davor, dass Straßen „stellenweise unpassierbar sein“ können. Zudem bestehe die Gefahr, dass „Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen“. Autofahrten sollten vermieden werden. Im südlichen Bayern gab es zahlreiche Unfälle, es blieb in den meisten Fällen allerdings bei Sachschäden.

Die Polizei Oberbayern Süd forderte die Bürger auf, zu Hause zu bleiben, Rettungs- und Räumdienste seien im Dauereinsatz. Viele kleinere Straßen außerhalb von Ortschaften sind demnach stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert.

Die Polizei München bittet darum, auf „unnötige Fahrten“ zu verzichten, bis die Straßen von den Räumdiensten freigeräumt werden. Vor Fahrtbeginn sollte das Auto komplett vom Schnee befreit werden, also auch das Dach. (mg, mit dpa)