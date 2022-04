Entscheidung für Oktoberfest 2022 fällt heute! Kommt die Wiesn mit 2G, 3G oder überhaupt nicht?

Von: Tanja Kipke

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: Darf das Oktoberfest 2022 in München stattfinden? OB Reiter gibt Entscheidung am Freitag bekannt. Alle News im Ticker.

Oktoberfest 2022 in München: Entscheidung fällt heute.

Entscheidung fällt heute. Pressekonferenz von Oberbürgermeister Dieter Reiter um 12.30 Uhr live.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München – Oktoberfest 2022 ja oder nein? Immer lauter wurden in den vergangenen Tagen die Rufe nach einer Wiesn 2022. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich entschieden für das Stattfinden des Volksfestes aus – sogar ohne Abstand und 2G-Regel. Mittlerweile sind im Freistaat sämtliche Corona-Auflagen, auch für Volksfeste, weggefallen. Die Entscheidung, ob und wie Volksfeste stattfinden, treffen allerdings die jeweiligen Kommunen. OB Dieter Reiter (SPD) will am heutigen Freitag (29. April) die Entscheidung bekannt geben, ob die Münchner sich über ein Oktoberfest in diesem Jahr freuen dürfen oder nicht.

Oktoberfest 2022 in München: Darf das Volksfest stattfinden? Entscheidung folgt heute

2020 und 2021 war das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Längere Pausen gab es in der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes nur in Kriegszeiten. Zuletzt sechs Jahre hintereinander während des Zweiten Weltkriegs. Eine erneute komplette Absage scheint in diesem Jahr unwahrscheinlich. Die geplanten Termine für das Oktoberfest stehen auch schon auf der Seite der Stadt: Der Start ist für den 17. September geplant, bis zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) soll das Fest dauern.

OB Dieter Reiter gibt am Freitag bekannt, ob das Oktoberfest 2022 stattfinden darf. © Sven Hoppe/Sven Simon/dpa/IMAGO (Archivfoto/Montage)

Das Münchner Frühlingsfest findet derzeit auf der Theresienwiese statt. Auch andere Volksfeste in Bayern, wie die Erlanger Bergkirchweih, sollen in diesem Jahr wieder Besucher empfangen dürfen. Die Tendenz scheint derzeit also auf ein klares „Ja“ von Reiter hinzudeuten. Aber in welchem Umfang das Fest stattfinden darf und mit welchen Corona-Auflagen, ist noch völlig unklar. Um 12.30 Uhr wird er bei einer Pressekonferenz im Rathaus die Entscheidung der Stadtspitze bekannt geben. Diese können Sie hier im Stream oder Ticker live mitverfolgen.

Oktoberfest 2022 in München: Aiwanger und Wirte fordern klares „Ja“

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) appellierte bereits letzte Woche an die Stadtspitze und betonte, wie wichtig die Wiesn auch für die bayerische Wirtschaft sei. „Von der Bedienung bis zum Taxifahrer, vom Hotel bis zum Gastronomen brauchen wir dieses Fest.“ Die Stadt solle „jetzt endlich den grünen Haken dahinter setzen und sich zum Oktoberfest, zum wichtigsten bayerischen Volksfest bekennen.“ Auch die Festwirte haben eine „tiefe Sehnsucht nach der Wiesn“ und fordern daher ein klares „Ja“ von Reiter.

Sogar Mediziner Christoph Spinner vom Kli­nikum rechts der Isar sieht keinen Grund dafür, die Wiesn wegen Corona abzusagen. Zwar sei die Übertragungswahrscheinlichkeit auf der Wiesn mit Sicherheit hoch, dennoch werde man „Schritt für Schritt dahin kommen, dass wir Großveranstaltungen wieder mit gutem Gefühl zulassen können“, so Spinner.

Oktoberfest 2022: Besucher müssen für Bier und Hendl tiefer in die Tasche greifen

Oktoberfest-Besucher müssen sich in diesem Jahr jedoch auf teurere Wiesn-Preise einstellen. Seit dem Ukraine-Krieg schießen die Energiepreise in die Höhe. Für die Hendlgrills auf dem Oktoberfest werden große Menge Gas verbraucht. Heißt: Hendl werden um einiges mehr kosten als bisher. Auch das Bier muss man wohl tiefer in die Tasche greifen. Wie hoch der Preis für eine Maß liegt, ist jedoch noch nicht endgültig beschlossen. Die Stadt prüft den Maß-Preis und gibt ihn meist etwa Anfang Juni bekannt. (tkip)

