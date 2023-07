Stadt will kostenlos Trinkwasser auf dem Oktoberfest anbieten - und zwar an Zapf-Stellen außerhalb der Zelte

Von: Sascha Karowski

Auf dem Oktoberfest in München soll es kostenlos Trinkwasser geben - außerhalb der Zelte. © Andreas Arnold

Auf dem Münchner Oktoberfest soll es kostenlos Trinkwasser geben - und zwar an Zapf-Stellen außerhalb der Zelte.

München - Bei diesen Wiesn-Preisen hat so mancher Münchner schlucken müssen - und zwar nicht ausnahmslos wegen des Biers: Ein Liter Wasser soll auf dem Oktoberfest im Schnitt 10,04 Euro kosten. OB Dieter Reiter (SPD) hatte beim Sommerfest der Münchner Innenstadtwirte bereits gewettert, dass er die Wasserpreise „beim besten Willen nicht nachvollziehen“ könne. „Überdenkt das mal“, forderte der Rathaus-Chef von den Gastronomen. Da dies offenbar nicht von Erfolg gekrönt war, handelt die Stadt nun selbst.

Oktoberfest in München: Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen Gäste kostenlos Wasser zapfen können

In einem interfraktionellen Antrag, der der unserer Redaktion bereits vorliegt, fordern nahezu alle Parteien im Rathaus Gratis-Leitungswasser auf der Wiesn. Die Idee: Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen Festgäste kostenlos Leitungswasser zapfen können.

„Die Wiesn soll ein Volksfest für alle bleiben“, sagt SPD-Stadtrat Roland Hefter. „Wir stellen uns eine unkomplizierte Lösung vor: Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen die Festgäste das gute Münchner Leitungswasser in mitgebrachte Behälter zapfen können.“ So könnten alle unbeschwerte Stunden auf der Wiesn erleben und müssten nicht heimgehen, wenn sie Durst haben. Denn auf der Wiesn solle niemand durstig bleiben, sagt CSU-Chef Manuel Pretzl. „Nicht jeder kann sich eine Mass Wasser für zehn Euro leisten. Kostenlose Wasserspender tragen dazu bei, dass die Wiesn ein Volksfest für alle bleibt.“

Stadträte wollen mit kostenlosem Trinkwasser auf dem Münchner Oktoberfest Familienfreundlichkeit betonen

Die Grünen hatten bereits 2017 eine Wasserbar auf dem Familien-Platzl gefordert, wo Wasser kostenlos hätte ausgeschenkt werden sollen. Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) freut sich daher, dass es jetzt klappt. „Die kostenlosen Trinkwasserstellen sind eine hervorragende Idee, um den familienfreundlichen Charakter des Oktoberfests zu betonen - ein Aspekt, der angesichts der hohen Preise für eine Maß Wasser in den Zelten letztlich ein wenig in den Hintergrund gerückt ist.“ Außerdem böte sich die Chance, das hervorragende Münchner Trinkwasser einem internationalen Publikum zu präsentieren.“

„Eine kurze Erfrischung beim Wiesnbummel, kostenlos und unkompliziert - das sollen die Trinkwasserstellen bieten“, sagt FDP-Stadträtin Gabriele Neff. „München ist eine soziale Stadt, und dieses Angebot wollen wir allen Münchnern und Besuchern zur Verfügung stellen, auch denen, die nicht ins Bierzelt gehen wollen.“ Aber auch jenen Menschen, die den Besuch im Zelt nicht scheuen, komme das Trinkwasser zugute, so Neff. „Zwischen zwei Mass Bier schadet ein Schluck Wasser bekanntlich nicht!“