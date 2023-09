Olenka nimmt kein Ende: Wetter in München dreht nochmal richtig auf – Fällt sogar die 30-Grad-Marke?

Von: Felix Herz

Hochsommerliches Wetter im September! Dafür sorgt die blockierende Omega-Wetterlage. In Bayern dürfen sich die Menschen weiter über hohe Temperaturen freuen.

München – Nach den Unwettern Ende August und den Hochwasser-Gefahren nach dem anhaltenden Dauerregen zu Beginn der letzten Woche war das Ende des Hochsommers erklärt worden. Meteorologisch stimmte das auch – Herbstbeginn ist hier der 1. September – doch kalendarisch geht der Sommer noch bis 23. September. Und wie um das zu beweisen, dreht er derzeit nochmal richtig auf.

Wetter in Bayern: Hochsommer-Comeback durch Omega-Hoch Olenka?

Laut Dominik Jung, Meteorologe bei wetter.net und im aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal über die September-Prognose sprechend, bleibt das Omega-Hoch namens Olenka erstmal erhalten. Schon der Blick auf die Ensemble-Prognose bis 20. September zeigt demnach, dass die aktuell vorherrschenden sommerlichen Temperaturen erstmal bleiben werden, sogar länger, als ursprünglich gedacht.

Das Omega-Hoch Olenka bleibt uns vorerst erhalten und sorgt für hochsommerliche Temperaturen im September.

„Wenn so ein stabiles Omega-Hoch erstmal da ist, haben die Wettermodelle bekannterweise ihre Probleme, das Ende dieser Wetterlage korrekt zu berechnen“, mahnt Jung. Daher geht der Meteorologe davon aus, dass der „Wettersturz“, der demnach wohl zwangsläufig irgendwann kommt, sogar noch weiter nach hinten verschoben wird – rund „drei, vier Tage“. Dies gelte auch für den Regen – bis etwa 10. September sei mit quasi gar keinem Niederschlag zu rechnen, höchstens an den Alpen könnte etwas herunterkommen, danach ist Niederschlag dann durchaus möglich – jedoch immer noch sehr begrenzt.

Sommer-Comeback durch Omega-Hoch: Fällt die 30-Grad-Marke?

Der Blick auf die konkrete Wetter-Vorhersage für die nächsten Tage zeigt, dass der Sommer definitiv noch nicht vorbei ist in Bayern. Am Montag, 4. September, gibt es laut wetter.net-Video 25 Grad in Südbayern rund um München, 27 Grad in Nordbayern rund um Nürnberg, am Dienstag, 5. September, 24 und 27 Grad. Beide Tage sind noch leicht bewölkt. Am Mittwoch, 6. September, verschwinden dann auch die letzten Wolken und die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel bei 26 und 28 Grad.

Bei 27 und 29 Grad ist der Höhepunkt am Donnerstag, 7. September, noch immer nicht erreicht – auch nicht am Freitag, 8. September, bei bayernweit 29 Grad. Am Samstag, 9. September, ist es dafür soweit: Pünktlich zum letzten Wochenende der Sommerferien knacken die Temperaturen laut wetter.net in ganz Bayern nochmal die 30 Grad. Und während es am Sonntag, 10. September, rund um München bei 30 Grad bleibt, erreichen die Temperaturen rund um Nürnberg sogar 31 Grad in der Spitze.

Somit dürfen sich die Menschen in Bayern also nochmal über richtig schönes Sommerwetter im September freuen. Den aktuellen Prognosen nach dürfte es anschließend sommerlich warm in den Herbst gehen – perfektes Wetter also auch für den Start der Wiesn auf der Münchner Theresienwiese.

