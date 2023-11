Nach Show in der Olympiahalle: Superstar taucht in Münchner Nachtclub auf – und legt noch einmal los

Ein Konzert in München war nicht genug. Shirin David ließ es sich nicht nehmen, auch bei der Aftershow-Party zum Mikrofon zu greifen.

München – „Mein Team sagt die ganze Zeit, ihr seid die lauteste Stadt“, rief Shirin David ihren Münchner Fans entgegen. Die konterten stimmgewaltig. Am Samstagabend (18. November) schaute der Rapstar für ein Konzert in der Olympiahalle vorbei und sorgte auch bei der folgenden Aftershow-Party für Aufsehen.

Viele Münchner hatten auf den Auftritt der derzeit enorm erfolgreichen 28-Jährigen lange hingefiebert. Einige so sehr, dass sich bereits am Samstagvormittag vor der Olympiahalle eingefunden hatten. In ihren Rapsongs nimmt Shirin David kein Blatt vor den Mund, was auch der Titel ihres im Jahr 2021 veröffentlichten Albums verdeutlicht: „Bitches brauchen Rap“. Bald steht die gebürtige Hamburgerin mit Helene Fischer auf der Bühne, was das ZDF inzwischen offiziell bestätigt hat.

München-Konzert von Shirin David: Einlage auf Aftershow-Party

Als Überraschungsgast in der Olympiahalle präsentierte die 28-Jährige Deutsch-Rapper Shindy, mit dem sie den Song „Affalterbach“ zum Besten gab. Pressefotos sind auf der derzeit laufenden Deutschland-Tour der Künstlerin nicht gestattet. Umso besser für Fans, dass David ihre Erlebnisse auf Instagram fleißig dokumentiert.

So erfuhr man am Samstag unter anderem, dass Fußballstar Erling Haaland David eine Video-Botschaft geschickt hatte und sich ihr Münchner Shuttleservice Bestnoten verdient hatte. Neben Videos und Fotos vom Konzert ließ sich David auch nicht lumpen, was die offizielle Aftershow-Party im Nachtclub „Sweet“ anging.

Von ihr selbst hochgeladene Instagram-Stories zeigen, wie die Rapperin gewohnt lasziv die Bühne entert und zum Mikrofon greift. Mehrere Gäste sind zu hören, die Davids Songs (unter anderem „Gib ihm“) lautstark mitsingen. Wer das Konzert in der Olympiahalle verpasst hatte, bekam zu später Stunde eine fast schon private Einlage geboten.

Shirin David bei der Aftershow-Party im „Sweet“ © Screenshot Instagram

Vor wenigen Wochen war die Musikerin schon einmal zu Besuch in München. Für ihre Trachten-Interpretation zum Oktoberfest bekam sie allerdings nicht nur Lob. Eine Ruhepause gönnte sich David nach ihrer ereignisreichen München-Nacht keinesfalls. Noch am Sonntagabend steht das nächste Konzert an. Ihr Reiseziel kündigte die 28-Jährige noch aus dem Tourbus an. „Servus Wien“, bekamen Instagram-Nutzer zu lesen.

