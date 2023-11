Freunde finden Obdachlosen tot in München – Kerzen und Kreuz an U-Bahn warfen tagelang Fragen auf

Von: Anna Liebelt

Teilen

Bereits am Freitag machten Passanten an der U-Bahn-Station Olympiazentrum einen schrecklichen Fund: Im Gebüsch entdeckten sie den reglosen Körper eines Mannes, für den jede Hilfe zu spät kam.

München – Seit Tagen rätseln Menschen auf Social Media, was es mit den zahlreichen Kerzen und einem Kreuz nahe der Münchner U-Bahn-Station Olympiazentrum auf sich hat. Nun herrscht traurige Gewissheit. Wie die Polizei unserer Redaktion bestätigt, wurde dort bereits am Freitag, 3. November, ein obdachloser Mann leblos aufgefunden.

Olympiazentrum: Obdachloser Mann tot aufgefunden - Freunde trauern mit Kreuz und Kerzen

Wer in den vergangenen Tagen am Olympiazentrum unterwegs war, dem sind womöglich schon die zahlreichen Kerzen sowie ein Kreuz nahe der U-Bahn-Station aufgefallen. Seit vergangener Woche schon spekulieren Menschen über die Plattform „reddit“, wer die Gedenkstätte errichtet hat – und vor allem warum.

Gedenkstätte für den verstorbenen Obdachlosen am Olympiapark. Freunde hatten Anfang November seine Leiche gefunden. © Screenshot u/hedalore / Reddit

„Weiß jemand, was in der Nähe der U-Bahn Olympiazentrum, Ausgang Olympischer Dorf, passiert ist? Es gibt jetzt ein Kreuz mit Kerzen und offenen Gepäckstücken. Ein Freund von mir sagte, er habe ein paar Tage zuvor eine Polizeiaufnahme gesehen“, lautet etwa eine Frage eines Nutzers der Social-Media-Plattform Reddit. Dieser Aufruf sorgt seit Tagen für wilde Spekulationen und Fragezeichen. Einige behaupten, am Freitag einen Polizeieinsatz mitbekommen zu haben, wieder andere sprechen von einem Terroranschlag.

Nach Tod eines Obdachlosen in München: Polizei ordnet Obduktion an

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch jetzt mitteilt, ist die Gedenkstätte wohl in Erinnerung an einen verstorbenen Obdachlosen errichtet worden. Nach ersten Erkenntnissen begaben sich Freunde des Verstorbenen am Freitagabend auf die Suche nach dem Mann, da sie ihn längere Zeit nicht mehr gesehen hätten. Dabei machten sie allerdings einen traurigen Fund.

Gegen 18.30 Uhr fanden die Freunde den Mann leblos in einem Gebüsch zwischen der U-Bahn-Station Olympiazentrum und dem Helene-Mayer-Ring auf. Sofort verständigten sie Polizei und Rettungsdienst. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten allerdings nur noch den Tod des obdachlosen Mannes feststellen.

Noch an Ort und Stelle übernahm schließlich die Kriminalpolizei die Ermittlungen, ordnete eine Obduktion an. Laut einem Sprecher der Polizei könne ein Verbrechen jedoch ausgeschlossen werden. „Es handelt sich um eine natürliche Todesursache“, teilt der Beamte mit. Mit ihrer errichteten Gedenkstätte soll dem Verstorbenen nun die letzte Ehre erwiesen werden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.