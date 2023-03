Frühlingsgefühle auf zwei Rädern: Entdecken Sie die Oster-Aktion bei Zweirad Stadler!

Von: Nina Dudek

Tolle Frühjahrs-Angebote bei Zweirad Stadler © Zweirad Stadler

Derzeit läuft bei Zweirad Stadler auch eine Osteraktion mit vielen attraktiven Angeboten und Rabatten auf Fahrräder und Zubehör. Nutzen Sie die Gelegenheit und entdecken Sie das vielfältige Angebot von Zweirad Stadler.

Der Frühling ist da und mit ihm die Lust auf Bewegung und frische Luft. Was gibt es Schöneres, als mit dem Fahrrad durch die Natur zu fahren und dabei die Sonnenstrahlen zu genießen? Zweirad Stadler, eines der führenden Fahrradgeschäfte in Deutschland, bietet eine große Auswahl an Fahrrädern und Zubehör für jeden Geschmack.

Gut gerüstet mit den Angeboten von Zweirad Stadler © Zweirad Stadler

Ob sportliches Mountainbike, schnelles Rennrad oder komfortables E-Bike - Zweirad Stadler hat für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende Rad. Hochwertige Marken wie Bulls, Scott, KTM oder Kalkhoff garantieren hohe Qualität und Langlebigkeit.

Aber auch das Zubehörangebot von Zweirad Stadler kann sich sehen lassen. Von Fahrradhelmen und Schlössern über Fahrradtaschen und -körbe bis hin zu Fahrradanhängern und Kindersitzen findet man hier alles, was das Radlerherz begehrt.

„Auf die Räder, fertig, los! Zweirad Stadler macht Sie fit für den Frühling!“

Zweirad Stadler legt großen Wert auf kompetente Beratung und guten Service. In den Filialen stehen Ihnen qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite, die Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Fahrrads und Zubehörs behilflich sind. Außerdem bietet Zweirad Stadler einen umfassenden Reparaturservice, damit Sie Ihr Fahrrad lange nutzen können.

Zweirad Stadler ist auch online für Sie da. Im Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Fahrrädern und Zubehör, die Sie bequem von zu Hause aus bestellen können. Zweirad Stadler liefert schnell und zuverlässig und bietet zudem einen kostenlosen Rückversand an.

Zum Online-Shop

Kontakt

Zweirad Center Stadler München

Bothestraße 9

81675 München

Tel.: 089 6809669-0

E-Mail: muenchen@zweirad-stadler.de

Web: https://shop.zweirad-stadler.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 10:00 bis 20:00 Uhr Samstag 10:00 bis 20:00 Uhr