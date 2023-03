Paketpost: Was sich die Nachbarn für die alte Halle wünschen

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Helmut Gaber hat schon Ideen für die Halle. Clara Jung vom Nachbarschaftstreff sammelt alles. © Markus Götzfried

Was wird aus der Paketposthalle? Noch bis 6. April können Bürger Ideen einreichen - und das haben auch schon viele gemacht. Anwohner erzählen von ihren Wünschen.

München - Ein Internet-Forum, in dem Bürger bequem und unter Anleitung Computer nutzen können? Oder doch lieber etwas Abgefahreneres: Ein Konzertsaal, ein Kino oder eine Multifunktionsfläche? Was darf‘s künftig sein in der alten Paketposthalle in Neuhausen - die Anwohner sind gefragt und sie haben reichlich geantwortet. Langsam muss eine Entscheidung getroffen werden, denn am Donnerstag, 6. April, endet der vierwöchige Beteiligungsprozess.

Paketpost - bald Anlaufstelle für Bücherfans und Kreative?

Zum Austausch hatte die Leiterin des Nachbarschaftstreffs, Clara Jung, alle Anwohner am Mittwoch eingeladen. Auch Helmut Gaber (65), Rentner aus Neuhausen-Nymphenburg, diskutierte mit. Denn er wohnt nahe des denkmalgeschützten, rund 20 000 Quadratmeter großen Mega-Baus. Dessen Nutzung ist ein wesentlicher Teil eines Gesamtprojekts in Neuhausen. Dazu gehört vor allem auch der Bau von zwei 155 Meter hohen Türmen.

Der Investor wünscht sich ein lebendiges Quartier mit zwei 155-Meter-Türmen. © Herzog & de Meuron

Noch wird die Halle von der Post als Briefzentrum genutzt. Daraus soll bekanntlich aber ein Begegnungsort für alle Münchner werden. Denn die Post zieht 2024 in einen Neubau im Germeringer Gewerbegebiet Nord um. Vor 2028 ist mit einer der Öffnung der neuen Paketpost halle aber wohl nicht zu rechnen.

Werkstätten, hängende Gärten und ein Trimm-Dich-Pfad sind im Gespräch

Zurück in den Nachbarschaftstreff: Ein Internet-Forum könne auch sie sich vorstellen, sagte eine Anwohnerin. „Eine Außenstelle der Stadtbibliothek in der Paketpost wäre auch schön - vielleicht sind ja beide Ideen kombinierbar.“ Und eine weitere Nachbarin schlug eine Graffiti-Wand vor, auf der sich die Bürger kreativ austoben können. „Ich würde mich auch über eine Ausstellungsfläche freuen“, ergänzte Gaber. Er hofft, dass Hobbykünstler wie er ihre Werke ausstellen können - kostengünstig und umkompliziert.

So könnte die Paketposthalle nach Plänen von Herzog & de Meuron aussehen. © Herzog & de Meuron

Wer auch einen Vorschlag hat, kann ihn online einreichen auf der Plattform https://allefuerdiehalle.de. Dort sind schon viele Wünsche zu lesen. Darunter: ein Spielplatz, Werkstätten, hängende Gärten, ein Trimm-Dich-Pfad und Essensstände. Wer die Unterlagen zur Ideensammlung per Post erhalten hat, kann diese in der Stadtteilbibliothek Neuhausen (Nymphenburger Straße 171b) abgeben. Danach folgt ein mehrstufiges Verfahren, in dem geprüft wird, was umsetzbar ist (siehe Infobox unten).

Bürgerinitiative kritisiert Beteiligungsverfahren für das Projekt

Denn die Vorschläge müssen sich in die bestehenden Pläne für die Paketpost einfügen. Es ist zum Beispiel eine Bühne geplant.

Die Unternehmens-gruppe von Investor Ralf Büschl hatte das Gelände 2018 der Post abgekauft. Es gibt jedoch auch Kritik am Beteiligungsverfahren, etwa von der Bürgerinitiative HochhausSTOP. Und bekanntermaßen läuft auch ein Bürgerbegehren gegen den Bau der Türme. Dafür werden Unterschriften gesammelt.

Die Ideen für die Halle: So werden sie weiterentwickelt Endspurt! Denn am Donnerstag, 6. April, endet die Ideensammlung für die Paketpost. Danach kann online abgestimmt werden: Am Montag, 24. April, startet die zweiwöchige Phase, in der Bürger die Vorschläge bewerten können. Sie sollen kommentieren, was sie gut finden - und was sie sich gar nicht vorstellen können. Danach wertet eine Jury (unter Berücksichtigung der öffentlichen Abstimmung) bis Ende Mai die besten Vorschläge aus. Der nächste Schritt ist dann ein Design-Camp vom 10. bis 14 Juli. In dieser Art kreativer Denkschmiede bekommen die Ideengeber Unterstützung von Experten. Sie helfen dabei, dass aus Impulsen konkrete Entwürfe werden. Anschließend soll im August die nächste Phase starten. Dabei arbeiten Landschaftsarchitekten die Entwürfe in ein Konzept für die Halle ein. Zum Schluss werden die besten Vorschläge nochmals vorgestellt. Dafür gibt’s aber noch keinen Termin.