„Massenmord nicht bejubeln“: Verbot von erneuter Pro-Palästina-Demo gefordert

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Nach der Pro-Palästina-Demo musste die Polizei ermitteln. Jetzt plant der Veranstalter einen Protestmarsch für Freitag. Antisemitismus-Beauftragte Spaenle geht dagegen vor.

München - Sie forderten die Auslöschung des Staates Israel und den Tod aller Juden: Nach der Pro-Palästina-Demo am Montag (9. Oktober) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Nun ruft derselbe Veranstalter – die Organisation „Palästina spricht“ – zu einem Protestmarsch am Freitag auf.

Pläne, die der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus so nicht hinnehmen will. In einer Pressemitteilung findet Ludwig Spaenle klare Worte: „Ich fordere die zuständigen Behörden auf, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Demo zu verbieten“, sagt der CSU-Politiker. Es könne nicht sein, dass der Massenmord der Hamas auf Münchens Straßen bejubelt wird.

Bei der Pro-Palästina-Demo am Montag wurde Hass gegen Israel laut. © Matthias Balk/DPA

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Entscheidung, ob der Protestmarsch um 17 Uhr am Odeonsplatz beginnen kann, trifft das Kreisverwaltungsreferat. Wie es am späten Donnerstagnachmittag aus dem KVR hieß, laufe die Prüfung der Demo-Anmeldung noch. Wann die Entscheidung fallen wird, ließ die Behörde offen.

Pro-Palästina-Kundgebung: Berlin hatte Proteste verboten

In einer ähnlichen Situation befand sich Bundeshauptstadt Berlin, wo am Mittwoch eine Pro-Palästina-Demonstration angemeldet worden war. Die dortigen Sicherheitsbehörden haben den Protest verboten, da Volksverhetzung und Antisemitismus dabei zu erwarten waren. Außerdem wurde eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gesehen. Ein Schritt, den das Verwaltungsgericht Berlin bestätigt hat.

Weil sich trotzdem hunderte Menschen versammelt hatten, musste letztlich die Polizei einschreiten. Nach der Pro-Palästina-Demo am Montag auf dem Münchner Marienplatz gab es Arbeit für die Polizei. Sie ermittelt gegen einen Iraker, der alle Israelis als Terroristen bezeichnet hat und das jüdische Volk tot sehen will. Zudem standen Plakate im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft, die Israel das Existenzrecht aberkannten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.