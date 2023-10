Mutprobe kann gefährlich enden: Münchner Schüler warnt vor Trend – „Mit der Zeit wurde es immer schlimmer“

Von: Vinzent Fischer

Die Hot-Chip-Challenge ist auch in München angekommen. © Schlaf

Die Hot-Chip-Challenge ist vor allem unter Kindern und Jugendlichen beliebt. Inzwischen ist der Trend auch in München angekommen. Doch gerade für junge Menschen kann eine Kostprobe böse enden.

München - Eigentlich sieht er harmlos aus, doch dieser Tortilla-Chip hat es in sich. Seit mehreren Monaten kursiert die sogenannte Hot-Chip-Challenge in den Sozialen Medien. Jeder, der daran teilnimmt, muss den extrem scharfen Chip essen. Kurzvideos, in denen sich Menschen an die Mutprobe wagen, gehen viral. Unserer Zeitung sind mehrere Fälle von Münchner Schulen bekannt, an denen Jugendliche den Hot Chip konsumierten.

Hot-Chip-Challenge: Zu den Inhaltsstoffen zählen die schärfsten Chili-Sorten der Welt

Doch die Challenge kann lebensgefährlich sein. Wer den Hot Chip isst, muss mit teils schweren Nebenwirkungen rechnen. Schuld daran ist der Inhaltsstoff Capsaicin, der im Körper einen Schmerzreiz auslöst und die entsprechenden Nervenzellen im Körper anregt. Unter den Zutaten des Hot Chips sind die Chili-Sorten Carolina Reaper, die als „Königin der Chilischoten“ bekannt ist, und Trinidad Moruga Scorpion. Beide zählen zu den schärfsten Chilis der Welt. Auf der Schärfe-Skala erreicht der Snack laut Hersteller bis zu 2,2 Millionen Scoville Heat Units (SHU). Zum Vergleich: Die handelsübliche Tabasco-Soße hat demnach gut 2500 SHU.

Extrem scharf: Der Hot Chip hat einen Schärfegrad von bis zu 2,2 Millionen Scoville Heat Units (SHU). © Schlaf

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist auf ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen wie etwa Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck hin. Besonders empfindlich reagieren Kinder, Jugendliche und Menschen mit Vorerkrankungen auf den Tortilla-Chip. Experten warnen vor langfristigen gesundheitlichen Schäden.

Alexander Martin (15) probiert den Hot Chip: „Es wurde immer schlimmer“ Alexander Martin (15) aus München. © Privat Dieses Brennen wird Alexander Martin (15) nicht so schnell vergessen. Wie viele andere Gleichaltrige hat der Schüler der Ernst-Barlach-Realschule einen Hot Chip gegessen. Aus eigener Erfahrung weiß er es jetzt besser und rät jedem von dem gefährlichen Chip ab. Alexanders Freunde hatten ihn am 28. Juli, dem letzten Schultag, überredet, einen Bissen von dem Tortilla-Chip zu nehmen. „Er wurde mir angeboten. Ich wusste vorher gar nicht, dass das mit der Challenge so ein großes Ding ist“, sagt er. Erst im Nachhinein habe er die Videos zur Hot-Chip-Mutprobe in den sozialen Medien gefunden. „Zuerst hat es nur leicht gebrannt“, erinnert sich der 15-Jährige. „Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Ich habe es im ganzen Rachen gespürt.“ Alexander wusste sich nur mit Wasser zu helfen. „Ich habe ein Tuch befeuchtet und es mir in den Mund gesteckt, weil ich das Wasser sonst nicht so lange im Mund behalten konnte.“ Gegen die Schärfe bringt das jedoch nichts. Lediglich Milch kann das Brennen lindern. „Ich habe es noch zwei Stunden danach gespürt“, berichtet Alexander. Auch Kreislaufprobleme und ein hoher Blutdruck seien die Folge gewesen. Und das, obwohl er nur einen halben Chip gegessen hatte. Erst dann ging das Schärfe-Gefühl langsam weg. Der 15-Jährige hat aus der Erfahrung mit der Hot-Chip-Challenge seine Lehren gezogen: „Ich würde es nicht noch mal machen und auch keinem empfehlen.“ Der Chip sei schließlich potenziell lebensbedrohlich. „Ich finde es kritisch, dass der Hersteller mit der Challenge sein Geschäft macht, aber nur sehr wenig auf die Gefahren hinweist.“

Für einen 14-jährigen US-Amerikaner endete die Challenge tödlich

Zuletzt mussten zwei Mädchen (13, 14) aus Garmisch-Partenkirchen wegen eines Hot Chips ins Krankenhaus. Für einen 14-jährigen US-Amerikaner endete die Challenge zuletzt sogar tödlich. Die Verbraucherzentrale Bayern fordert daher, den Chip sofort vom Markt zu nehmen.

Auf Anfrage schreibt eine Sprecherin des Kreisjugendrings jedoch: „Die Challenge scheint bisher noch nicht in den Freizeiteinrichtungen oder auf den Schulhöfen in München angekommen zu sein.“ Auch beim Bildungsreferat sind noch keine Meldungen eingegangen. Erlebnisberichte wie der rechts erzählen etwas anderes. (vfi)