„Das ist ein Brennpunkt“: Eine Tour durch die Nacht mit Münchens 3. Bürgermeisterin

Hoher Besuch im Club „Pimpernel“: (v. li.) Betreiber Sven Künast, Bürgermeisterin Verena Dietl, Betriebsleiter Maurice Löw und „Nachtbürgermeister“ Kay Meyer. Foto: Sigi Jantz © Sigi Jantz

Wie steht es um Münchens Nachtleben? Ein Rundgang durch die Clubs mit Bürgermeisterin Verena Dietl – sie will ins Gespräch mit Clubbetreibern kommen, sich ihre Probleme anhören.

Verena Dietl (SPD) steht vor einer roten Einlasskordel. Um sie herum schwirren Menschen mit Glitzer im Gesicht, aus dem Club schallt eine moderne Version eines 80er-Jahre-Hits. Sogar Münchens 3. Bürgermeisterin muss vor den Türen des hiesigen Nachtlebens mal warten. Darauf, dass sie der Betreiber des Call me Drella durch seine Diskothek führt.

Herausgeputzt haben sich nicht nur die Gäste im „Call me Drella“ – auch der DJ. © SIGI JANTZ

Rundgang durchs Münchner Nachtleben: 3. Bürgermeisterin klappert Feierbanane ab

Zusammen mit Kay Mayer, Münchens „Nachtbürgermeister“ von der städtischen Fachstelle MoNa, die sich um Probleme rund ums Feiern kümmert, macht sie einen Rundgang durchs Münchner Nachtleben. Sie wollen klären: Wo gibt‘s Probleme? Was sollte sich ändern? Drei Clubs in rund zwei Stunden, von der Müller- über die Sonnenstraße bis zum Maximiliansplatz – entlang der sogenannten Feierbanane: Das ist an diesem Freitagabend der Weg.

Brennpunkt Müllerstraße: Belästigungen und Drohungen

Los geht’s im „Pimpernel“ (Müllerstraße), seit Jahrzehnten legendärer Schauplatz der Partyszene, in der schon Freddie Mercury gerne abhing. Damit es drinnen zwanglos zugehen kann, müsse auch das Umfeld vor dem Club stimmen: Doch genau das mache Betreiber Sven Künast aktuell Sorgen: „An warmen Tagen ist hier Ballermann, das ist ein Brennpunkt.“

Betrunkene Touristen, Drogendealer, Störenfriede. Es käme zu Belästigungen – bis hin zu Morddrohungen gegenüber Mitarbeitern. „Da würde ich mir mehr Präsenz seitens der Stadt wünschen“, sagt er. Dietl und Nachtbürgermeister Mayer hören aufmerksam zu, bieten weitere Gespräche an.

Hoffnung fürs Harry Klein? Techno-Club schließt – zumindest vorerst

Danach geht‘s weiter ins „Harry Klein“. In dem legendären Techno-Club sind die letzten Wochen angebrochen – der Kult-Club für elektronische Musik an der Sonnenstraße schließt am 20. Mai – zumindest vorerst .Der Grund: Dort, wo jetzt die Diskothek steht, soll ein Hotel entstehen. Der Mietvertrag für das Harry Klein läuft damit aus – zur Trauer vieler Partygäste: „Ich finde es mega schade! Das Harry Klein ist wirklich einer der wenigen Clubs in München, wo ich mich noch richtig wohlfühle“, sagt Besucherin Mimi (32). Leider würden mehr und mehr solcher Orte dem Münchner Kommerzdruck weichen, findet sie.

Mitbetreiber Peter Süß im Eingang des Harry Klein. © Sigi Jantz

Immerhin: „Es soll langfristig weitergehen“, sagt Mitbetreiber Peter Süß bei dem Rundgang: Wo, stehe noch nicht endgültig fest: „Aber wir sind bereits an was dran.“ Die Clubbetreiber rechnen damit, dass sie bis 2024 eine Lösung finden. „Vielleicht erst einmal mit einer Zwischennutzung“, sagt Süß. Auf lange Sicht wünsche sich das Harry Klein jedoch schon wieder einen festen Raum.

Die Helfer von Condrobs im Einsatz: „Viele wissen nicht, wo ihr Limit ist.“

Danach geht es zu einer Gruppe, die mit den Problemen des Nachtlebens ebenfalls vertraut ist: den Streetworkerinnen von Condrobs. Sie kümmern sich seit rund zehn Jahren an Wochenenden unter anderem um Partygäste auf der Feiermeile, die zu ausschweifend gefeiert haben – und Hilfe brauchen: „Das Problem: Viele wissen nicht, wo ihr Limit ist“, sagt Birgit Treml von Condrobs. Nach Corona sei das Problem schlimmer geworden, es habe viel Party-Nachholbedarf bei jungen Menschen gegeben. Rund 2000 Interventionen pro Jahr führe ihr Team durch – von Prävention bis zu Notfällen.

Weiter geht‘s zum Maximiliansplatz - wo das Call me Drella liegt. Ein Club reiht sich hier an den nächsten, die Bäume werden bunt beleuchtet: Wo es für viele Nachtschwärmer gerade erst losgeht, ist der Rundgang der Bürgermeisterin schon vorbei. Kurz vor Mitternacht ist es mittlerweile – ungewohnt spät für Dietl: „Als Münchner Kindl bin ich früher schon oft feiern gegangen“, sagt sie. Das sei lange her. Doch für diesen Abend machte sie gerne eine Ausnahme. Dietls Fazit: „Für mich ist es wichtig, dass wir mit den Clubs im Gespräch sind, ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen.“ Dafür sei es auch für sie gut gewesen, sich einmal unters Partyvolk zu mischen.

