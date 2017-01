Toaster verursacht verheerenden Küchenbrand - Haus unbewohnbar

150.000 Euro Schaden

München - Ein Toaster hat am Samstagmittag einen heftigen Schaden in einem Haus in der Grandlstraße verursacht.

Um 12.11 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einem Brand in der Grandlstraße in Obermenzing gerufen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses.

Ein Toaster war laut Feuerwehr im Haus einer 91-Jährigen in Brand geraten. Die Seniorin hatte noch versucht, die Flammen zu löschen - doch vergebens. Als der Kampf gegen die Flammen immer aussichtsloser wurde, rettete sich die Frau ins Freie.

Ein Trupp Einsatzkräfte drang mit schwerem Atemschutz in die Küche des Hauses vor. Das Feuer hatte sich bereits auf den Flur und das hölzerne Treppenhaus ausgebreitet. Mit Motorsägen öffneten sie stellenweise die Fehlbodendecke und löschten den Brand. Abschließend wurden die Bereiche mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Das Feuer hinterließ einen immensen Schaden von mindestens 150.000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die ältere Dame blieb zum Glück unverletzt und kann bis auf weiteres bei ihrem Enkel wohnen.

mm/tz

