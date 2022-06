Kuriose Verfolgungsjagd in München: Polizei jagt drei betrunkene Männer – auf einem Rasenmäher

Von: Tanja Kipke

Rasenmäher haben im Straßenverkehr eigentlich nichts verloren. Drei betrunkene Männer fuhren dennoch in Pasing damit herum. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Ein beschädigter Rasenmäher, drei betrunkene junge Männer und ein Unfall: Das ist die Bilanz eines kuriosen Polizeieinsatzes im Münchner Pasing.

Pasing – Kuriose Szenen spielten sich in der Nacht zum Montag (13. Juni) in München ab. Wer sich gegen 3 Uhr im Stadtteil Pasing aufgehalten hat, konnte mit etwas Glück folgende Szene beobachten: Drei Männer auf einem Rasenmäher fahren die Straße entlang – dahinter Polizisten, die das Gespann zu Fuß verfolgen.

Pasing: Betrunkene Männer klauen Rasenmäher und bauen Unfall

Wegen „randalierenden Personen“ wurde die Polizei in einen Innenhof in Pasing gerufen. „Die Einsatzkräfte vor Ort nahmen aus der dortigen Tiefgarage laute Stimmen und Motorengeräusche wahr“, teilt die Polizei mit. Plötzlich schnellten drei Männer auf einem „Aufsitzrasenmäher“ aus der Tiefgarage an den Beamten vorbei. Sofort nahmen diese die Verfolgung auf – jedoch zunächst zu Fuß. Das Gefährt war allerdings doch schneller als gedacht und so kamen die drei Männer zunächst davon.

Die Beamten fanden den Rasenmäher schließlich beschädigt auf der Straße, von den drei jungen Männer fehlte jedoch jede Spur. Vor Ort fanden die Polizisten heraus, dass das Gartengerät offenbar aus der Tiefgarage gestohlen worden war. Im Laufe der Fahrt seien die Männer gegen einen Begrenzungspfosten gekracht und haben sich dann von der Unfallstelle entfernt, so die Polizei.

Polizei schnappt Diebe noch in der Nacht

Lange waren die drei Diebe des Rasenmähers allerdings nicht „auf der Flucht“. Noch in der Nacht konnte die Polizei die Männer festnehmen. Es handelte sich um zwei 20-Jährige und einen 21-Jährigen aus München. Offenbar waren alle drei betrunken. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahl des Rasenmähers, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Welcher der drei jungen Männer den Rasenmäher zum Unfallzeitpunkt fuhr, versucht die Münchner Verkehrspolizei zu ermitteln. (tkip)

