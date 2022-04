Münchner hört Klopfen und Rufe in Nachbarwohnung - Polizei findet Kind (2) allein

Von: Stella Henrich

Kleinkind steht allein am Fenster eines dunklen Raums. © Cavan Images/imago

Ein Anwohner in München-Pasing hörte verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung und rief die Polizei. Die Beamten fanden ein Kleinkind - von der Mutter fehlte jede Spur.

Pasing – Wie die Polizei in München mitteilt, hat sich am Dienstag (5. April) gegen 22:15 Uhr ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Pasing gemeldet und gab an, aus einer Wohnung im selben Stockwerk laute Klopfgeräusche und Rufe eines Kindes zu hören. Der Anrufer vermutete, dass das Kind alleine zu ist. Als die Polizei vor Ort war, hörten sie auch die beschriebenen Geräusche. Um mögliche, für das Kind bestehende Gefahren zu verhindern, wurde die Feuerwehr zur Öffnung der Wohnung gerufen. Diese betrat mittels einer Drehleiter die Wohnung durch ein gekipptes Fenster.

Polizeieinsatz am Abend in München: Kleinkind allein in Wohnung - Mutter nicht auffindbar

In der Wohnung befand sich ein zwei Jahre altes Mädchen. Die Polizisten trafen aber keinen Erziehungsberechtigten an. Sie nahmen das Mädchen mit auf die Dienststelle. Später brachten sie das Kind zum Jugendamt der Stadt München, das es anschließend in einer städtischen Einrichtung unterbracht hat.

Die Mutter des Mädchens, eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München, meldete sich im Verlauf des Abends bei der zuständigen Polizeiwache. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Kriminalpolizei München.

