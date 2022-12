Weihnachts-Auktion in Halle 2: Das war ein Fest für Münchner Schnäppchenjäger

© Klaus Haag

Was die einen nicht mehr brauchen können, ist für andere ein willkommenes Schnäppchen. Von der antiken Kommode über einen Perserteppich bis hin zu einem großen Nussknacker gab’s am Samstag viele solcher Dinge zu erstehen

Denn: Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) hatte zur großen Weihnachtsversteigerung ins Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 in Pasing geladen. Die Schnäppchenjäger konnten dabei Raritäten ersteigern, die andere Bürger auf den Wertstoffhöfen der Stadt München entsorgt hatten. Ein fast neues, sehr hochwertiges Rennrad war dabei das teuerste und letzte Stück der Versteigerung. An diesem Wochenende ­waren insgesamt 50 ­Objekte zu ergattern. Der normale Betrieb in Halle 2 läuft immer dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. Die Adresse: Peter-Anders-Straße 15. Was bei der Versteigerung am Samstag alles unter den Hammer kam und wer zugeschlagen hat: Die tz hat sich unter den Teilnehmern der Auktion umgehört. M. Wandinger (Texte), K. Haag (Fotos)

München: Super-Sitzgelegenheit auf Auktion gefunden

Als ich diesen Stuhl gesehen habe, war mir sofort klar, dass ich ihn haben möchte. Das ist wirklich super, dass ich eine Kopie des bekannten Barcelona Chairs ersteigern konnte. Einen echten könnte ich mir ja nie leisten. Ich habe jetzt 150 Euro gezahlt, hätte aber bis zu 500 geboten. Das wäre er mir auf ­jeden Fall wert gewesen. Olga Polezhaeva (34), Virologin, München

© Klaus Haag

Doppeltes Glück auf Münchner Auktion: Zwei Lampen für die Kutschen

Das Glas ist bei Kutschenleuchten immer das Wichtigste – und das ist hier sehr gut. Ich habe zwei Kutschen daheim, das ist meine Leidenschaft. Und die Lampen kamen jetzt gerade richtig. Das war purer Zufall, und zu spät bin ich auch noch gekommen. Also doppeltes Glück, dass es geklappt hat! Das Baujahr schätze ich um 1900. Es ist wirklich etwas Besonderes, sie zu bekommen – und dazu noch ­beide für nur 50 Euro. Ein Schnäppchen! Franz Englram (66), im Ruhestand, München

© Klaus Haag

Kripperl und Co.

Wir haben einen Reiseplattenspieler, einen britischen Polizeihelm mit dem Regentschaftszeichen der Queen und ein Kripperl, das auch eine Spieluhr ist, ergattert. Unsere alte Krippe muss dieser wahrscheinlich jetzt weichen. Die Kombi mit Licht, Musik und Krippe habe ich noch nie gesehen, ich fand das einfach toll. Sie hat uns 105 Euro gekostet, der Helm 42 Euro und der Plattenspieler 55 Euro. Andrea (49) und Oliver (57) mit Hündin Temmie, München

© Klaus Haag

Spontaner Kauf auf Münchner Auktion: Kultige Puppen

Das war heute sehr spontan für mich, aber ich habe Ernie und Bert aus der Sesamstraße gesehen und dachte mir: Die beiden sind echt cool. Dazu sind es noch die ­Exemplare zur 30-jährigen Jubi­läumsaktion. Vielleicht werde ich sie als Weihnachtsgeschenk verschenken. Für die beiden habe ich 50 Euro gezahlt. Eigentlich hat mich das Rennrad angelacht, aber das war mir dann doch zu teuer. Ralph Wokrouhlecky (34), Ausbildung zum Fahrlehrer, München

© Klaus Haag

Ein Jugendstil-Tablett als Sammlerstück erstanden

Ich habe für dieses Jugendstil-­Tablett 48 Euro gezahlt. Ich sammle gerne– und für mich war sofort klar, dass ich es gerne ersteigern würde. Benutzten werde ich es aber nicht, sondern eher als Sammlerstück verwahren. Auktionen in Halle 2 machen Spaß – es ist immer interessant, hier vorbeizuschauen. Ich bin sehr froh, dass ich heute etwas Besonderes ergattern konnte. Koenraad Raskin (57), Angestellter, München